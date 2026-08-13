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تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹
سیاست » اخبار کلی

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

2 سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات طرح جدید بنزین که قرار بود به صورت پایلوت در استان کرمان اجرا شود گفت: قرار بود در این طرح ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر از کارت‌های آزاد با قیمت ۵۰۰۰ تومان قابل استفاده باشد و مازاد این سهمیه ۱۵۰ لیتری، با قیمت فوب خلیج فارس توزیع شود.

رضا سپهوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار، درباره جزئیات طرح جدید بنزین که قرار بود به صورت پایلوت در استان کرمان اجرایی شود گفت: در این هفته کمیسیون انرژی جلسه‌ای با وزیر نفت و مجموعه معاونان ایشان داشت و در این جلسه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موضوع سهمیه جدید بنزین را مطرح کرد. قرار بر این شد که این طرح در کرمان به صورت پایلوت اجرا شود.

بر اساس طرح جدید تا ۱۵۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای در کارت‌ها وجود داشت

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس این طرح، ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر از کارت‌های آزاد با قیمت ۵۰۰۰ تومان در کارت‌های سوخت مردم در کرمان شارژ شود؛ یعنی مجموعاً ۱۵۰ لیتر سهمیه در کارت‌های آنها وجود داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعلام شده بود اگر کسی بیشتر از این ۱۵۰ لیتر نیاز داشته باشد، بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس و هزینه تولید در پالایشگاه‌ها عرضه خواهند کرد. قیمتی هم که دیروز اعلام کردند ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود.

نمایندگان کرمان معتقد بودند سهمیه ۱۵۰ لیتری برای این استان کم است

این‌نماینده مجلس با اشاره به نگرانی نمایندگان کرمان درباره میزان سهمیه در نظر گرفته شده گفت: نمایندگان کرمان نگرانی داشتند که اولاً این ۱۵۰ لیتر کم است؛ چراکه در استان کرمان به دلیل پهناور بودن، فاصله بین شهر‌ها زیاد است و خودبه‌خود میزان مصرف در کرمان از سایر استان‌هایی که در مرکز، غرب و شمال ایران هستند، بیشتر است.

وی افزود: صحبت‌های زیادی در این زمینه میان اعضای کمیسیون انرژی و همچنین وزیر و معاونان وزارت نفت انجام شد. قرار بود این طرح امروز اجرا شود و دیروز هم اعلام کردند، ولی بلافاصله متوقف شد. دلیل آن را هنوز دریافت نکرده‌ایم.

علت افزایش قیمت برای مازاد سهمیه ۱۵۰ لیتری جلوگیری از قاچاق سوخت بود

سخنگوی کمیسیون انرژی درباره علت تعیین قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای بنزین مازاد بر سهمیه نیز گفت: علت تعیین این قیمت این بود که از قاچاق سوخت در آن منطقه جلوگیری کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای سهمیه ۱۵۰ لیتری افزایش قیمت اعمال می‌شود بیان کرد: خیر؛ تا ۱۵۰ لیتر افزایش قیمتی نداشتیم و طبق همان قیمت‌های قبلی است، اما برای مصرف بیشتر از ۱۵۰ لیتر قرار شده بود که افزایش قیمت اعمال شود.

قرار بود این طرح به صورت آزمایشی اجرا شود

وی در ادامه بیان کرد: قرار بود این طرح به صورت آزمایشی اجرا شود تا مشخص شود چه تأثیری بر میزان مصرف می‌گذارد، اما به هر جهت فعلاً اجرا نشده و به نظر می‌رسد این روش و این قیمت نیز در آنجا قابل اجرا نباشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به سابقه اجرای طرح‌های مربوط به سوخت در استان‌های مرزی اظهار کرد: متأسفانه از دولت سیزدهم در آنجا طرحی به اسم «طرح رزاق» اجرا شد؛ به این صورت که بنزین که قبلاً ۳۰۰۰ تومان و اکنون ۵۰۰۰ تومان بود، به عده‌ای داده می‌شد و آنها سهمیه‌هایی داشتند که آن را به مرز پاکستان می‌بردند و در آنجا قاچاق می‌کردند.

فقط در سیستان و بلوچستان بالای ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود

وی افزود: این طرح به بهانه اینکه شغل و درآمدی برای مردم استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان ایجاد شود، در واقع باعث شد قاچاق سوخت در آنجا رونق بگیرد. اکنون فقط در سیستان و بلوچستان گزارش داریم که بالای ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود و در این استان‌ها مصرف بنزین به دو برابر سرانه کشور افزایش پیدا کرده است.

سپهوند در ادامه بیان کرد: بعداً در همین سال گذشته کدینگ را در آنجا اجرا کردند؛ به این معنی که فقط کارت‌های سوخت خودرو‌هایی که پلاک‌های آن استان‌ها را داشتند، می‌توانستند از بنزین آنجا استفاده کنند، اما باز هم نتوانستند قاچاق سوخت را در آنجا کاهش دهند.

صبح امروز (پنجشنبه ۲۱ مرداد) مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان از توقف موقت اجرای طرح جدید توزیع بنزین در استان خبر داد و گفت: در پی پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری؛ تا اطلاع ثانوی عرضه سوخت با نرخ پالایشگاهی در استان صورت نخواهد گرفت.

برچسب ها: کمیسیون انرژی مجلس ، طرح بنزین ، کرمان
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