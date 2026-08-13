\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062d\u0633\u0646 \u067e\u0648\u0631\u062d\u0645\u06cc\u062f\u06cc \u062f\u0631\u0648\u0627\u0632\u0647\u200c\u0628\u0627\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0633\u0627\u06cc\u067e\u0627 \u0628\u0647 \u062c\u0645\u0639 \u0634\u0627\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648\u06cc\u0633\u06cc \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u0634\u062f.\u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0646\u06af\u0631\u0628\u0627\u0646 \u06f2\u06f8 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u0644\u0648\u0627\u0646\u060c \u067e\u06cc\u06a9\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u06cc\u0628\u0631 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.