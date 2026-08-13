کد خبر: 1373777
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

توطئه جدید رژیم صهیونیستی و دولت لبنان علیه حزب الله

1 رویترز مدعی شد که تل‌آویو و دولت لبنان درباره معرفی فهرستی از چهار کشور توافق کرده‌اند که در ساز و کار مربوط به استقرار نیرو‌های خارجی برای راستی‌آزمایی خلع سلاح حزب الله شرکت خواهند کرد.

جوان آنلاین: به نقل از راشا تودی، خبرگزاری رویترز اعلام کرد لبنان و اسرائیل با معرفی انگلیس، ایتالیا، سوئیس و اندونزی به‌عنوان شرکت‌کنندگان احتمالی در سازوکاری توافق کرده‌اند که ممکن است به استقرار نیرو‌های خارجی برای راستی‌آزمایی خلع سلاح حزب‌الله منجر شود.

به گزارش مهر، این خبرگزاری به نقل از منابع مطلع نوشت که دو طرف طی مذاکراتی که هفته گذشته در رم و با میانجیگری آمریکا برگزار شد، بر این فهرست کوتاه توافق کرده‌اند. این گفت‌و‌گو‌ها تازه‌ترین دور مذاکرات میان اسرائیل و لبنان درباره اجرای توافق چارچوب ژوئن است که خروج تدریجی اسرائیل از لبنان را به خلع سلاح حزب‌الله مشروط کرده است.

سه منبع آگاه گزارش دادند که کشور‌های مذکور می‌توانند در تعیین حیطه فعالیت این سازوکار کمک کنند، نیروی انسانی برای نظارت بر اجرای آن فراهم کنند، سهمی در نیرو‌های مراقب داشته باشند، یا در عملیات بازرسی مرتبط با راستی‌آزمایی خلع سلاح مشارکت کنند.

یک مقام لبنانی پیشتر به رویترز گفته بود که تل‌آویو و بیروت بر فهرستی از کشور‌های نامزد که می‌توانند نیرو‌هایی برای راستی‌آزمایی خلع سلاح اعزام کنند توافق کرده‌اند، اما از اعلام دقیق این کشور‌ها خودداری کرد و گفت که این آمریکاست که درباره کشور‌های مشارکت‌کننده تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

برخی منابع اشاره کردند که سازوکار پیشنهادی، بازرسی روستا‌های جنوب لبنان و راستی‌آزمایی عاری بودن آنها از سلاح را در نظر دارد و اینکه اسرائیل می‌خواهد بازرسی‌ها شامل خانه‌های خصوصی نیز باشد.

گفتنی است که لبنان و اسرائیل در اواخر ژوئن بر یک چارچوب توافق با میانجیگری آمریکا در چارچوب تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به آخرین دور درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله به توافق رسیدند.

این تحولات در حالی است که حزب الله لبنان همیشه تأکید کرده است که سلاح مقاومت تا زمانی که اشغالگری و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ادامه داشته باشد، حفظ خواهد شد.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، دولت لبنان ، حزب الله
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

کاهش دمای تهران از فردا

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

قبوض نجومی برق!

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار