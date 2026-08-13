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تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۷
ورزش » ساير

ترکیب احتمالی استقلال برای شروع فصل جدید؛ تاکتیک‌های بختیاری‌زاده تغییر کرد

1 تیم فوتبال استقلال تهران در اولین دیدار خود در فصل جدید باید مقابل تیم مس شهر بابک قرار بگیرد.

جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال تهران فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال را با تقابل مقابل تیم تازه صعودکرده مس شهر بابک در تهران آغاز می‌کند. دیداری که جمعه ۲۳ مرداد از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد و قضاوت آن بر عهده موعود بنیادی‌فر است.

به گزارش ایسنا، روی نیمکت دو تیم نیز یک تقابل جالب شکل گرفته است. سهراب بختیاری‌زاده در استقلال تحت فشار نتیجه قرار دارد و می‌داند هواداران آبی در هفته نخست انتظار شروعی قدرتمند دارند. در طرف دیگر، قاسم شهبا با تیمی تازه‌وارد قرار است در نخستین فصل حضور مس شهر بابک در لیگ برتر، تیمش را از یکی از سخت‌ترین مسابقات فصل عبور دهد.

برای شهبا، مهم‌ترین مسئله احتمالاً حفظ ساختار دفاعی، کاهش فضای در اختیار بازیکنان استقلال و کشاندن مسابقه به دقایق پایانی خواهد بود. هرچه بازی بیشتر بدون گل باقی بماند، اعتمادبه‌نفس مس افزایش پیدا می‌کند و فشار به استقلال منتقل خواهد شد.

استقلال با توجه به پنجره بسته نقل‌وانتقالاتی فصل بسیار دشواری را در پیش‌رو دارد و بختیاری‌زاده نتوانست بازیکنان مدنظر خود را جذب کند. از طرفی آبی‌ها نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا محسوب می‌شوند و قطعا کار برای این تیم در ادامه فصل سخت‌تر نیز می‌شود. استقلال تنها بهرام گودرزی و محمد خلیفه را جذب کرد، اما این دو بازیکن نیز با توجه به پنجره بسته تا نیم فصل به آلومینیوم بازگشتند. از طرفی، اما این تیم بازیکنان و ستاره‌های زیادی مانند آرمین سهرابیان، آنتونیو آدان، داکنز نازون، رامین رضاییان، سیدابوالفضل جلالی، ضرغام سعداوی، مجتبی هاشمی‌نسب، منیر الحدادی و موسی جنپو را از دست داد.

هواداران استقلال یک نگرانی دیگر نیز دارند، یاسر آسانی بعد از فسخ و قرارداد جدید، هنوز وضعیت حضور این ستاره در فصل جدید مشخص نیست. باشگاه استقلال اعلام کرده که این بازیکن مشکلی برای همراهی با این تیم ندارد، اما شایعاتی وجود دارد که با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال این بازیکن بعد از فسخ و عقد قرارداد جدید نمی‌تواند آبی‌ها را همراهی کند؛ بنابراین حضور آسانی مقابل مس شهر بابک تا زمان صدور مجوز، قطعی نیست.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد در صورت رسیدن یاسر آسانی بختیاری‌زاده قصد دارد سیستم تاکتیک‌های خود را نسبت به فصل گذشته تغییر دهد، تا آبی‌ها را با آرایش ۲-۵-۳ روانه میدان کند. حبیب فرعباسی مسئولیت حفاظت از قفس توری استقلال را حداقل تا نیم فصل و باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی بر عهده دارد. رستم آشورماتوف، سامان فلاح و عارف آقاسی سه مدافع میانی استقلال را تشکیل می‌دهند.

صالح حردانی به عنوان فولبک از جناح راست و حسین گودرزی به عنوان فولبک از جناح چپ به میدان می‌روند. امیرمحمد رزاقی‌نیا عقب‌تر از ابوالفضل زمانی در میانه زمین به میدان می‌روند و جلوتر از آنها علیرضا کوشکی به عنوان وینگر از جناح چپ و یاسر آسانی به عنوان وینگر از جناح راست پشت سر سعید سحرخیزان ۱۱ بازیکن استقلال برای تقابل با مس شهربابک را تکمیل می‌کنند.

ترکیب احتمالی استقلال:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، ابوالفضل زمانی، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان.

برچسب ها: مس شهر بابک ، سهراب بختیاری زاده ، تیم استقلال
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