سفیر سابق آلمان در اسرائیل ضمن انتقاد شدید از اشغالگری‌های این رژیم خواستار تغییر موضع کشورش در قبال آن شد.

جوان آنلاین: با توجه به افزایش خشونت علیه فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی، اشتفن زایبرت، سفیر سابق آلمان در رژیم صهیونیستی خواستار تغییر موضع کشورش در قبال این رژیم اشغالگر شده و گفت: آلمان باید موضع قوی‌تری در برابر سیاست شهرک‌سازی اسرائیل اتخاذ کند.

به گزارش تسنیم، اشتفن زایبرت، پس از بازگشت به کشورش، انتقادات تند و غیرمعمولی را علیه رژِیم صهیونیستی مطرح کرده و در مصاحبه‌ای با روزنامه دی سایت گفت: سیاست شهرک‌سازی جابجایی از طریق خشونت روانی و فیزیکی است.

آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان پیش از این اعلام کرده بود که امنیت اسرائیل بخشی از فلسفه وجودی آلمان است.

زایبرت، سخنگوی وقت مرکل، اکنون اعلام کرده است که تعهد آلمان به اسرائیل در چارچوب مرز‌های شناخته‌شده بین‌المللی آن اعمال می‌شود.

زایبرت در بخش دیگری از سخنانش گفت:، اما این تعهد شامل شهرک‌نشینان دره اردن نمی‌شود. طبق قوانین بین‌المللی، اینها شهرک‌های غیرقانونی هستند که از این ایدئولوژی پیروی می‌کنند: اینجا منحصراً سرزمین ماست، خدا آن را به ما داده است.

بنابراین، زایبرت خواستار تغییر سیاست آلمان در قبال اسرائیل شد.

وی گفت: لازم است روشن شود منظور ما از وقتی به درستی می‌گوییم که در کنار اسرائیل ایستاده‌ایم چیست.

زایبرت مدعی شد: دهه‌هاست که ما از اسرائیل به عنوان تنها دموکراسی در منطقه یاد کرده‌ایم و این درست است. اما این بدان معنا نیست که حمایت ما باید شامل همه اقدامات این رژیم به عنوان مثال، اشغالگری که اکنون وارد شصتمین سال خود می‌شود باشد.

با این حال، زایبرت افزود که او مخالف بایکوت‌ها و اقداماتی است که تبادل دانشگاهی را محدود می‌کند.

وی افزود: سوال باید این باشد که آیا اقدامات هدفمندی وجود دارد که رد سیاست فاجعه‌بار شهرک‌سازی توسط ما را روشن‌تر کند؟

در سال‌های اخیر، اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری افزایش یافته است. ارتش اسرائیل بار‌ها متهم شده است که اقدامات قاطع کافی علیه چنین حملاتی انجام نمی‌دهد. به ندرت گزارشی مبنی بر پاسخگو بودن شهرک‌نشینان پس از حملات وجود دارد.

زایبرت از سال ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۶ به عنوان سفیر آلمان در رژیم صهیونیستی خدمت کرد. پیش از آن، او به مدت یازده سال به عنوان سخنگوی دولت آلمان در دوران صدراعظمی آنگلا مرکل کار می‌کرد.