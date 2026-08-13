یورش اشغالگران صهیونیست به روستایی در حومه قنیطره

جوان آنلاین: منابع محلی در جنوب سوریه در گفت‌و‌گو با شبکه خبری «روسیا الیوم» اظهار کردند که این گروه از اشغالگران اسرائیلی وارد روستای الرفید در حومه جنوبی استان قنیطره شده و به چند خانه یورش بردند.

به گفته این منابع، اشغالگران اسرائیلی محله غربی روستا را مورد بازرسی قرار دادند و این موجب نگرانی و ترس اهالی روستا شد.

به گفته آنها، گزارشی از بازداشت شهروندان سوری در این یورش دریافت نشده است.

یورش‌های ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی سوریه به ویژه استان‌های درعا، قنیطره و حومه دمشق ادامه دارد. آنها در این یورش‌ها، به خانه‌های مردم حمله و تعدادی را بازداشت کردند. آنها همچنین با ایجاد ایست‌هایی در منطقه، مانع از دسترسی مردم محلی به زمین‌های کشاورزی خود می‌شوند.