کد خبر: 1373768
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

یورش اشغالگران صهیونیست به روستایی در حومه قنیطره

1 منابع محلی در استان قنیطره سوریه از یورش گروهی از نیرو‌های ارتش اشغالگر صهیونیستی به روستای الرفید در این استان خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع محلی در جنوب سوریه در گفت‌و‌گو با شبکه خبری «روسیا الیوم» اظهار کردند که این گروه از اشغالگران اسرائیلی وارد روستای الرفید در حومه جنوبی استان قنیطره شده و به چند خانه یورش بردند.

به گفته این منابع، اشغالگران اسرائیلی محله غربی روستا را مورد بازرسی قرار دادند و این موجب نگرانی و ترس اهالی روستا شد.

به گفته آنها، گزارشی از بازداشت شهروندان سوری در این یورش دریافت نشده است.

یورش‌های ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی سوریه به ویژه استان‌های درعا، قنیطره و حومه دمشق ادامه دارد. آنها در این یورش‌ها، به خانه‌های مردم حمله و تعدادی را بازداشت کردند. آنها همچنین با ایجاد ایست‌هایی در منطقه، مانع از دسترسی مردم محلی به زمین‌های کشاورزی خود می‌شوند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، قنیطره ، سوریه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

کاهش دمای تهران از فردا

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

قبوض نجومی برق!

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار