جمعی از نیرو‌های ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در نامه‌ای به فرماندهی ارتش با تاکید بر اینکه خشونت جنایتکارانه امنیت را تقویت نمی‌کند بلکه جان سرباز‌ها را به خطر می‌اندازد، از تشکیلات نظامی خواستند به اقدامات تروریستی شهرک‌نشین‌ها در کرانه باختری پایان دهد.

جوان آنلاین: بیش از ۳۰۰ سرباز ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در نامه‌ای خطاب به ایال زامیر، رئیس ستاد این ارتش از او خواستند اقدامات جدی را برای متوقف کردن اقدامات تروریستی شهرک‌نشین‌ها در کرانه باختری اشغالی در پیش بگیرد.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت»، آنها هشدار دادند که کوتاهی فرماندهان نظامی در متوقف کردن حملات شهرک‌نشین‌های صهیونیست در کنار حمایت سیاسی که برخی از آنها از آن بهره‌مند هستند، جان سربازان ارتش را به خطر می‌اندازد.

همچنین آنها فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی را به کوتاهی در اعطای اختیارات و ادوات لازم برای ممانعت از تکرار حملات شهرک‌نشین‌های صهیونیست متهم و اعلام کردند که بار‌ها برای جدا کردن شهرک‌نشین‌ها از فلسطینی‌ها به محل درگیری اعزام شدند، در حالی که وظیفه‌ای برای جلوگیری از اقدامات خشونت‌آمیز پیش از وقوع آنها ندارند.

این نیرو‌های ذخیره در ادامه نامه خود تاکید کردند که فقدان دستورالعمل‌های روشن و چشم‌پوشی از تروریسم شهرک‌نشین‌ها منجر به زخمی و کشته شدن سربازان در حوادث مربوط به این ناآرامی‌ها شده است.

در متن نامه آنها خطاب به زامیر آمده است: ما سربازان ذخیره که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ صد‌ها روز در ارتش خدمت کردیم از جمله در کرانه باختری که جان خود را برای امنیت اسرائیل به خطر انداختیم، احساس می‌کنیم فرماندهی ارتش ما را در میدان رها کرده و از ما حمایت نمی‌کند، بار‌ها از ما خواسته شد آتش‌سوزی‌ها را خاموش کنیم، اما هیچ کسی بازداشت سران تروریسم یهودی (شهرک‌نشین‌های صهیونیست) و ریشه‌کن شدن این مساله را تضمین نکرد.

عصر چهارشنبه همزمان با انتشار این نامه، گروهی از شهرک‌نشین‌های تندوری اسرائیلی در نزدیکی شهرک «قصره» در جنوب استان نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی تجمع کردند که به گفته چند فلسطینی، سه خانواده در آن شهرک تحت محاصره قرار دارد.

در نامه یاد شده به نقل از «تام بنهاسی» یکی از نیرو‌های ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی آمده است، «اتفاقات قصره یک مورد انفرادی نبوده بلکه بخشی از یک الگوی گسترده‌تر در کرانه باختری است، گروه‌های مسلح شهرک‌نشین‌ها بدون هیچ مشکلی فعالیت می‌کنند در حالی که ارتش اغلب درگیر محافظت از اقدامات یک اقلیت افراطی به جای اجرای قانون است.»

او همچنین تاکید کرد: خشونت جنایتکارانه علیه فلسطینی‌ها، امنیت را تقویت نمی‌کند بلکه جان سرباز‌ها را به خطر می‌اندازد، تنش را در منطقه تشدید می‌کند و به امنیت همه آسیب می‌زند.

تا این لحظه ارتش رژیم صهیونیستی پاسخی به این نامه نداده است.

کرانه باختری اشغالی در سال‌های اخیر با افزایش حملات و یورش‌های شهرک‌نشین‌های صهیونیست به منازل و دارایی‌های فلسطینی‌ها مواجه بوده و این روند در چند ماه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.