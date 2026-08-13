انهدام باند جعل گذرنامه و کلاهبرداری در تهران

جوان آنلاین: به نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ، کارشناسان معاونت گذرنامه در جریان رسیدگی به درخواستهای مراجعان، به جعلی بودن برخی مدارک و مهرهای تمدید گذرنامه پی برده و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و انتظامی، باند جعل گذرنامه را شناسایی و منهدم کردند.
به گزارش ایسنا، بررسیهای اولیه نشان میدهد متهم با شناسایی افراد متقاضی تمدید گذرنامه، در ازای دریافت مبلغی در حدود ۱۰۰۰ دلار، گذرنامه آنان را دریافت و با جعل مهر، عنوان و سایر مندرجات، اقدام به کلاهبرداری میکرده است. با دستگیری متهم، تحقیقات درباره ابعاد دیگر پرونده و شناسایی احتمالی همدستان ادامه دارد.
معاون گذرنامه تهران بزرگ با تأکید بر اینکه هرگونه تمدید گذرنامه صرفاً باید از طریق دفاتر و مسیرهای رسمی انجام شود، هشدار داد: هرگونه ارتباطگیری از طریق فضای مجازی، افراد ناشناس یا مراجعه در خیابان برای انجام امور گذرنامه، نشانهای از کلاهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان میباشد.