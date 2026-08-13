جوان آنلاین: پلتفرم کتاب الکترونیک و صوتی فیدیبو در قالب کمپین تابستانی، تعدادی از کتابهایش را با تخفیف تا ۸۰ درصد عرضه میکند. این کمپین تا پایان مرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد.
به گزارش مهر، در این طرح، کتابهایی در حوزههای داستان و رمان فارسی و غیر فارسی، روانشناسی، توسعه فردی، آموزشی و سفرنامه ارائه شدهاند و مخاطبان میتوانند آثار منتخب این دستهها را با تخفیف تهیه کنند.
قیمت برخی از کتابهای عرضهشده در این کمپین به قیمتهای سال ۱۴۰۰ بازگشته است.
این طرح با هدف عرضه کتاب با قیمت پایینتر از قیمت فعلی در نظر گرفته شده تا در نیمه تابستان، فرصت مطالعه و شنیدن کتابهای بیشتری برای علاقهمندان فراهم شود.
کمپین تابستانی فیدیبو تا پایان مرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد و علاقهمندان تا پایان این مهلت میتوانند با مراجعه به سایت و اپلیکیشن فیدیبو از تخفیفهای در نظر گرفتهشده برای تهیه کتابهای منتخب استفاده کنند.