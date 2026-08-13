جوان آنلاین: از تارنمای شبکه خبری فرانس۲۴، ریچارد بلومنتال سناتور آمریکایی روز چهارشنبه (۲۱ مرداد) در نامهای به پیت هگست وزیر دفاع آمریکا خواستار ارائه توضیحات از سوی نیروی دریایی درباره شرایط موجود در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن شد؛ ناوی که به گفته او «بیش از ۲۵۰ روز است در ماموریت به سر میبرد» و «بیش از ۲۰۰ روز است به ساحل نیامده و رکورد بیشترین تعداد روزهای متوالی در دریا را به ثبت رسانده است.»
به گزارش ایرنا، بلومنتال نسبت به طولانی شدن چنین ماموریتهایی ابراز نگرانی کرد و به «گزارشهای گسترده درباره کمبود اقلام ضروری، آلودگی آب، مشکلات لولهکشی، وخامت وضعیت سلامت روان، نگرانیهای مربوط به ایمنی عرشه» و دیگر مشکلات موجود در ناو لینکلن اشاره کرد.
روبن گالگو سناتور آمریکایی نیز در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» خواستار «انجام یک بازدید رسمی نظارتی از ناو آبراهام لینکلن توسط هیاتی دوحزبی از سنای آمریکا برای بررسی شرایط نگرانکننده گزارششده» شد.
ناو آبراهام لینکلن در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آبان ۱۴۰۴) از سندیگو در ایالت کالیفرنیا برای انجام ماموریت در دریای جنوبی چین حرکت کرد، اما پیش از آغاز حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴)، مسیر آن به سمت خاورمیانه تغییر یافت.
بر پایه برخی گزارشها، با تمدید ماموریت ناو آمریکایی آبراهام لینکلن فشار روانی بر ملوانان و نیروهای این ناو تشدید شده و شماری از آنان تلاش کردهاند خود را به دریا بیاندازند.