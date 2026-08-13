گروسی: سازمان ملل به آرامی در حال مرگ است

جوان آنلاین: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نامزد دبیرکلی بعدی سازمان ملل متحد، در مطلب خود در فایننشال تایمز تحت عنوان «مطلوب: رهبری برای نجات سازمان ملل» نوشت: «من آن [سازمان ملل متحد]را در خطر فوری [مرگ]نمی‌بینم... من آن را بیشتر شبیه یک مرگ تدریجی می‌بینم. سازمان ملل متحد به سمت بی‌اهمیتی سوق داده شده است... بدون اینکه سهم معناداری در بحران‌های اخیر یا جنگ‌های بین کشور‌ها داشته باشد.»

به گزارش ایسنا، گروسی از «احساس ناامیدی» نسبت به نتایج ضعیف این سازمان در سایر زمینه‌ها، به ویژه مسائل اجتماعی و مبارزه با تغییرات اقلیمی، سخن گفت.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال برگزاری رأی‌گیری اولیه برای انتخاب کاندیدای پست دبیرکلی و توصیه او به مجمع عمومی سازمان ملل هستند که طبق منشور سازمان ملل متحد، رسماً دبیرکل را منصوب می‌کند. دومین و آخرین دوره آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی، در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.

در ۳۱ ژوئیه، زنون موکونگو نگای، نماینده دائم جمهوری دموکراتیک کنگو در سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، گفت که اولین دور رأی‌گیری بسته برای کاندیدا‌های پست دبیرکلی به پایان رسید. هفت کاندیدا برای این سمت رقابت می‌کنند: میشل باچله از شیلی، ماریا فرناندا اسپینوزا گارسس از اکوادور، رافائل ماریانو گروسی از آرژانتین، ربکا گرینسپان مایوفیس از کاستاریکا، اولارا اوتونو از اوگاندا، کارولین رودریگز-بیرکت از گویان و مکی سال از سنگال.