جوان آنلاین: از خبرگزاری صوفیا، رومانی به دلیل کاهش شدید سطح آب رود دانوب، روند خاموش کردن کنترلشده دومین راکتور نیروگاه هستهای چرنـاودا را آغاز کرده است، زیرا آب این رودخانه برای خنکسازی چگالندههای توربین نیروگاه مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش ایرنا، این اقدام پس از آن صورت میگیرد که نخستین راکتور از دو راکتور نیروگاه، در پایان ماه گذشته میلادی به دلیل همین مشکل از مدار خارج شد.
نیروگاه هستهای چرنـاودا دارای دو واحد ۷۰۰ مگاواتی است و در شرایط عادی حدود ۲۰ درصد از برق مورد نیاز رومانی را تولید میکند.
خاموشیهای فعلی نخستین موارد از این نوع در این نیروگاه از زمان خشکسالی شدید سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ خورشیدی) به شمار میروند.