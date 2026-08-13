نمایندگان لیتوانی، ترکیه، کوزوو و اسلواکی برای اسکار ۲۰۲۷ معرفی شدند

جوان آنلاین: آکادمی اسکار از زمان ایجاد این جایزه در سال ۱۹۵۶، هر سال از صنایع فیلمسازی کشور‌های مختلف دعوت کرده تا بهترین فیلم خود را برای جایزه اسکار بهترین فیلم بلند بین‌المللی ارسال کنند. این جایزه هر سال به بهترین فیلم بلند سینمایی تولید شده در خارج از آمریکا در صورتی که بیشتر دیالوگ‌های آن غیرانگلیسی باشد، اهدا می‌شود. این بخش پیش از این به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان نامیده می‌شد، اما در آوریل ۲۰۱۹ به بهترین فیلم بلند بین‌المللی تغییر یافت.

به گزارش مهر، در عین حال از آنجا که امسال قوانین اسکار برای نود و نهمین دوره تغییر کرد و فیلم‌های غیرانگلیسی زبانی که برنده جوایز بزرگ شوند به صورت مستقیم واجد شرایط شرکت در این رقابت می‌شوند، تکلیف چند فیلم دیگر هم روشن شده است. این جشنواره‌ها و واجدین شرایط جوایز خاص آن عبارتند از: برلیناله (خرس طلایی)، بوسان (جایزه بهترین فیلم)، کن (نخل طلا)، ساندنس (جایزه بزرگ هیئت داوران سینمای جهان)، تورنتو (جایزه پلتفرم) و ونیز (شیر طلایی).

فیلم‌های تاکنون معرفی شده عبارتند از:

لیتوانی: «چگونه در طول جنگ طلاق بگیریم»

لیتوانی جدیدترین کشوری است که فیلم منتخب خود را معرفی و «چگونه در طول جنگ طلاق بگیریم» را به اسکار فرستاد. این فیلم ساخته آندریوس بلاژویچیوس و سومین فیلم وی است و پیش از این جایزه کارگردانی را در بخش مسابقه درام سینمای جهان در جشنواره فیلم ساندنس از آن خود کرد.

این فیلم که در ویلنیوس در سال ۲۰۲۲ اتفاق می‌افتد، داستان یک مدیر اجرایی بلندپرواز به نام ماریا را روایت می‌کند که بدترین لحظه ممکن را برای گفتگوی صادقانه با همسرش ویتاس در مورد طلاق انتخاب می‌کند: درست یک روز قبل از اینکه حمله روسیه به اوکراین به طور کامل آغاز شود. اکنون این زوج باید روند جدایی را در حالی که با بحران پناهندگان و میانسالی مواجه می‌شود، طی کنند.

«چگونه در طول جنگ طلاق بگیریم» در بیش از ۳۰ جشنواره به نمایش درآمد و جوایزی را در هنگ کنگ، لاس پالماس و اروگوئه کسب کرد.

کوزوو: «دوآ»

کوزوو با فیلم «دوآ» ساخته بلرتا باشوولی به اسکار می‌رود. این فیلم که از فیلم‌های حاضر در هفته منتقدان کن امسال بود و از این بخش جایزه هم برد، درام جنگی است که در آن پینیا ماتوشی در نقش دختری ۱۳ ساله در اواخر دهه ۱۹۹۰ در کوزوو، بازی می‌کند.

«دوآ» محصول مشترک بین‌المللی از کوزوو، سوئیس و فرانسه است که با کمک هزینه ۳۴۰هزار یورویی از مرکز فیلم کوزوو ساخته شده و آرته فرانسه هم به تولید آن کمک کرده است. فیلمبرداری فیلم اکتبر ۲۰۲۵ به مدت ۳۵ روز در اطراف پریشتینا، کوزوو انجام شد.

این فیلم اولین نمایش منطقه‌ای خود را در سی و دومین جشنواره فیلم سارایوو خواهد داشت، و در بخش رقابتی برای جایزه قلب سارایوو رقابت می‌کند.

اسلواکی: «سیل»

اسلواکی فیلم «سیل» ساخته مارتین گوندا را به اسکار فرستاد. این درام تاریخی محصول سال ۲۰۲۵ که حاصل اولین تجربه کارگردانی گوندا است و خود وی فیلمنامه آن را نیز نوشته، اولین فیلم بلند داستانی به زبان محلی روسین است که آوارگی مردم بومی روسین را به دلیل ساخت مخزن استارینا به تصویر می‌کشد.

داستان این فیلم که اولین نمایش جهانی خود را در چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم مار دل پلاتا ۷ نوامبر ۲۰۲۵ تجربه کرد و به پنجاه و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم هند رفت، در سال ۱۹۸۰ در روستای روسکه اتفاق می‌افتد. قرار است ساکنان بومی روستا برای ساخت مخزن استارینا اسکان داده شوند و در این میان مارا، دختری پانزده ساله، قصد دارد روستا را ترک کند و باوجود مخالفت پدرش خلبان شود.

فیلمبرداری فیلم در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۳ در شمال شرقی اسلواکی انجام شد و نمایش فیلم تحسین منتقدان را برانگیخت و از آن به عنوان فیلمی یاد شد که از فیلم‌های کمونیستی مبتنی بر ظلم و ستم، فاصله می‌گیرد و فیلمبرداری الیور زاهلاوا نیز سبک‌سازی معمول فیلم‌های آن دوره را رها کرده و تصویری ناتورالیستی‌تر را انتخاب کرده است.

ترکیه: «مثل یک درخت بی‌شاخه»

ترکیه فیلم «مثل یک درخت بی‌شاخه» ساخته تونچ داوود را ۱۳ مرداد به اسکار معرفی کرد.

این فیلم که از میان ۱۷ فیلم توسط کمیته ۱۵ نفره انتخاب اسکار ترکیه، گزیده شد، وقایعی را دنبال می‌کند که پس از آن رخ می‌دهد که یک مهندس بازنشسته به نام رفیق به نسرین، پرستار سوری خود، پول می‌دهد تا به او کمک کند همراه دو پسرش به اروپا فرار کند. در حالی که رفیق مشتاقانه منتظر گذراندن عید قربان با خانواده‌اش است، نسرین پس از سپردن دو فرزندش به او ناپدید می‌شود. در همین حال، احسان، تاجر محصولات لبنی در آستانه ورشکستگی، تلاش می‌کند پدرش رفیق و خواهرش نالان را متقاعد کند تا از طرح او برای تأسیس یک مزرعه دامداری حمایت مالی کنند.

«مثل یک درخت بی‌شاخه» که در روند ساخته شدنش جایزه تولید مشترک TRT را در جشنواره پونتو ۲۰۱۹ از آن خود کرد، نخستین بار در شصت و دومین جشنواره فیلم آنتالیا در اکتبر ۲۰۲۵ دیده شد و جایزه بهترین تدوین سیزدهمین جشنواره فیلم بسفر را برد و در سی و ششمین جشنواره فیلم آنکارا نیز به نمایش درآمد.

دیگر راهیان اسکار به لطف قوانین جدید

به لطف قوانین جدید آکادمی، «مثل یک درخت بی‌شاخه» پس از «نامه‌های زرد» محصول مشترک آلمان، فرانسه و ترکیه، دومین محصول ترکیه شد که پیش از معرفی از سوی کشورش، واجد شرایط شرکت در بخش بهترین فیلم بلند بین‌المللی شناخته شد.

«نامه‌های زرد» ساخته ایلکر چاتاک (برنده برلین)، «فیورد» یا «آبدره» ساخته کریستین مونجیو (برنده کن) و «شرم و پول» ساخته ویسار مورینا (برنده ساندنس، جایزه بزرگ هیئت داوران سینمای جهان) نیز تاکنون مستقیم راهی اسکار شده‌اند.

برای شرکت در نود و نهمین دوره جوایز اسکار، فیلم‌های ارسالی باید برای اولین بار بین یکم اکتبر ۲۰۲۵ و ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در سینما‌های کشور‌های خود اکران شده باشند. مهلت ارسال آثار به آکادمی ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ است.

فهرست کوتاه ۱۵ فیلم در ۱۵ دسامبر اعلام خواهد شد، در حالی که نامزد‌های نهایی اسکار ۲۱ ژانویه ۲۰۲۷ معرفی می‌شوند. نود و نهمین مراسم اهدای جوایز اسکار ۱۴ مارس ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد.