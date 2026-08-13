عامل تشویش اذهان عمومی در تهران دستگیر شد

جوان آنلاین: به نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ، در پی رصد دقیق و هوشمندانه کارشناسان پلیس اطلاعات فاتب در فضای مجازی، فردی که با انتشار مطالب هدفمند علیه کیان کشور، اقدام به ترویج یأس، سیاهنمایی از وضعیت جامعه و تشویش اذهان عمومی میکرد، شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایسنا، این متهم که با بهرهگیری از فضای مجازی، طیف خاصی از مخاطبان را هدف قرار داده و با انتشار محتوای مغرضانه سعی در تخریب روحیه عمومی داشت، پس از شناسایی مخفیگاهش در محدوده «فلاح»، در یک عملیات غافلگیرانه بازداشت شد. در زمان دستگیری، مستندات دیجیتال و ادله کافی مبنی بر فعالیتهای مجرمانه وی کشف و ضبط گردید که راه هرگونه انکاری را برای متهم بست. پرونده وی جهت طی مراحل قانونی و صدور حکم مقتضی به مرجع قضایی ارجاع شده است.
پلیس اطلاعات هشدار داد؛ اجازه نخواهیم داد عدهای با اهداف شوم و سیاهنمایی، وحدت و ایستادگی ملت قهرمان ایران را هدف قرار دهند. با هرگونه اقدامی که آرامش و امنیت جامعه را مخدوش کند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.