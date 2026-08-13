انهدام ۳۶۲ پهپاد اوکراین در حریم هوایی روسیه طی شب گذشته

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی شب گذشته ۳۶۲ پهپاد اوکراین را بر فراز مناطق مختلف روسیه منهدم کرده است.
به گزارش مهر، بر اساس گزارش این وزارتخانه، پهپادهای اوکراین در حریم هوایی مسکو، روستوف، کراسنودار و جمهوریهای باشقیرستان، کریمه و تاتارستان و همچنین بر فراز دریای آزوف و دریای سیاه رهگیری و منهدم شدند.
نیروی هوایی اوکراین نیز مدعی شد که ۱۱۱ پهپاد از ۱۳۳ پهپاد روسی که شب گذشته برای هدف قرار دادن مناطق مختلف این کشور به پرواز درآمده بودند، سرنگون شدند.
خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام روسی گزارش داد که در پی حمله پهپاد اوکراینی، آتشسوزی در یک منطقه صنعتی در باشقیرستان در جنوب غربی روسیه رخ داد.
در خبری دیگر، رئیس اداره نظامی منطقه زاپروژیا در اوکراین اعلام کرد که در حملات روسیه به این منطقه، یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.
همچنین رویترز به نقل از مقامهای اوکراینی تأکید کرد که در پی حمله روسیه، آتشسوزیهایی در بندر ایزمایل در جنوب غربی این کشور اتفاق افتاده است.
این تحولات در حالی است که ارتش روسیه تأکید کرد که به پیشرویهای خود در جنگ علیه رژیم کییف ادامه میدهد و روز چهارشنبه هم به تعدادی از زیرساختهای بندری و کشتیهای در خدمت نیروهای مسلح اوکراین حمله کرده است.