کد خبر: 1373740
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تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۰
خراسان رضوی » اجتماعي

یک میلیون نفر شب ظرفیت اسکان واحدهای اقامتی رسمی مشهد

مشهد معاون فرماندار مشهد گفت: ظرفیت اسکان در واحدهای اقامتی رسمی، دولتی و مراکز اضطراری به یک میلیون نفر شب می‌رسد.
سیده سمیه ناصری

احمد شافعی در حاشیه بازدید از موکب‌های خدمت‌رسانی به زائران در دهه پایانی ماه صفر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ستاد خدمات سفر ویژه دهه پایانی ماه صفر، در شهرستان با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بهینه ظرفیت‌ها و ارائه خدمات شایسته به زائران تشکیل و برنامه‌های امسال با بررسی نقاط قوت و ضعف تجارب سال‌های گذشته تدوین شده تا خدمات‌رسانی منسجم‌تر و کیفی‌تری به زائران ارائه شود.

معاون فرماندار و جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان مشهد با تأکید بر نقش بی‌بدیل موکب‌های مردمی در خدمت‌رسانی به زائران، تصریح کرد: امروز در بازدید میدانی از چندین موکب مستقر در مسیرهای منتهی به حرم مطهر، شاهد تلاش بی‌وقفه خادمان افتخاری و مجموعه‌های مردمی در پذیرایی از زائران بودیم، این موکب‌ها با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی، بخش عمده‌ای از بار خدمت‌رسانی را بر دوش می‌کشند و هماهنگی میان ستاد و این مواکب برای پوشش حداکثری مناطق پرتردد، از اولویت‌های اصلی ماست.

شافعی به موضوع اسکان زائران به عنوان یکی از چالش‌های اصلی این ایام اشاره کرد و گفت: با محوریت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همکاری دستگاه‌هایی نظیر شهرداری، آموزش و پرورش و جمعیت خدمتگزاران رضوی، پیش‌بینی‌های لازم برای اسکان زائران انجام شده است و ظرفیت اسکان در واحدهای اقامتی رسمی، دولتی و مراکز اقامتی اضطراری به حدود یک میلیون نفر در شب می‌رسد.

وی به اهمیت نظارت بر بازار و جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی در این ایام اشاره و اظهار کرد: مراکز نظارتی شامل تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و اتاق اصناف، همراه با جامعه هتل‌داران و انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، فعالانه بر بازار نظارت دارند تا در حق زائران عزیز اجحافی صورت نگیرد. همچنین سامانه 37045 به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات و راهنمایی زائران است.

جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان مشهد تصریح کرد: رسالت همه ما، فراهم کردن سفری ایمن، همراه با امنیت، سلامت و آرامش معنوی برای زائران امام مهربانی‌هاست و همه دستگاهها با تمام توان پای کار هستند تا این دهه پایانی صفر، میزبانی درخور شأن زائران رضوی رقم بخورد.

 

برچسب ها: مشهد ، خبر ، خراسان رضوی
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