یک میلیون نفر شب ظرفیت اسکان واحدهای اقامتی رسمی مشهد

احمد شافعی در حاشیه بازدید از موکب‌های خدمت‌رسانی به زائران در دهه پایانی ماه صفر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ستاد خدمات سفر ویژه دهه پایانی ماه صفر، در شهرستان با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بهینه ظرفیت‌ها و ارائه خدمات شایسته به زائران تشکیل و برنامه‌های امسال با بررسی نقاط قوت و ضعف تجارب سال‌های گذشته تدوین شده تا خدمات‌رسانی منسجم‌تر و کیفی‌تری به زائران ارائه شود.

معاون فرماندار و جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان مشهد با تأکید بر نقش بی‌بدیل موکب‌های مردمی در خدمت‌رسانی به زائران، تصریح کرد: امروز در بازدید میدانی از چندین موکب مستقر در مسیرهای منتهی به حرم مطهر، شاهد تلاش بی‌وقفه خادمان افتخاری و مجموعه‌های مردمی در پذیرایی از زائران بودیم، این موکب‌ها با برپایی ایستگاه‌های صلواتی، ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی، بخش عمده‌ای از بار خدمت‌رسانی را بر دوش می‌کشند و هماهنگی میان ستاد و این مواکب برای پوشش حداکثری مناطق پرتردد، از اولویت‌های اصلی ماست.

شافعی به موضوع اسکان زائران به عنوان یکی از چالش‌های اصلی این ایام اشاره کرد و گفت: با محوریت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همکاری دستگاه‌هایی نظیر شهرداری، آموزش و پرورش و جمعیت خدمتگزاران رضوی، پیش‌بینی‌های لازم برای اسکان زائران انجام شده است و ظرفیت اسکان در واحدهای اقامتی رسمی، دولتی و مراکز اقامتی اضطراری به حدود یک میلیون نفر در شب می‌رسد.

وی به اهمیت نظارت بر بازار و جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی در این ایام اشاره و اظهار کرد: مراکز نظارتی شامل تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و اتاق اصناف، همراه با جامعه هتل‌داران و انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، فعالانه بر بازار نظارت دارند تا در حق زائران عزیز اجحافی صورت نگیرد. همچنین سامانه 37045 به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سوالات و راهنمایی زائران است.

جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان مشهد تصریح کرد: رسالت همه ما، فراهم کردن سفری ایمن، همراه با امنیت، سلامت و آرامش معنوی برای زائران امام مهربانی‌هاست و همه دستگاهها با تمام توان پای کار هستند تا این دهه پایانی صفر، میزبانی درخور شأن زائران رضوی رقم بخورد.