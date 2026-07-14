کد خبر: 1368777
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۸
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ادعای جدید ترامپ درباره تنگه هرمز

ادعای جدید ترامپ درباره تنگه هرمز رئیس جمهور آمریکا از آرزوی دریافت تعرفه ۲۰ درصدی در تنگه هرمز عقب نشینی کرده و جایگزینی را برای آن رسانه‌ای کرد!

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه تلاش‌های خود برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش که به دلیل تبعات تجاوز غیرقانونی و پرهزینه وی به خاک ایران و سپس ناامن کردن تنگه راهبردی هرمز رخ داد، ادعا کرد: تنگه هرمز به روی همه کشتی‌ها، به جز شناور‌های ایرانی باز است!

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا با ادامه سیاست گاو شیرده خود در دور نخست ریاست جمهوری اش، آرزوهایش را اینگونه ادعا کرد: تصمیم گرفته‌ام که «هزینه ۲۰ درصدی بازپرداخت به ایالات متحده» را با توافق‌نامه‌های تجاری و سرمایه گذاری جایگزین کنم که کشور‌های مختلف حوزه خلیج فارس در ایالات متحده انجام خواهند داد. آن سرمایه‌گذاری‌ها عظیم خواهند بود.

دونالد ترامپ سپس توهمات تکراری خود را چنین تکرار کرد: محاصره‌ای کامل (بر بنادر ایران) اعمال خواهیم کرد، اما تنها برای کشتی‌هایی که از بنادر ایران می‌آیند یا به مقصد آن حرکت می‌کنند.

این در حالیست که وی دیروز با انتشار پیامی در تروث سوشال مدعی شده بود: تنگه هرمز، با حضور یا بدون حضور ایران، باز خواهد ماند! از این لحظه به بعد، آمریکا با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد. اما بر اساس انصاف، برای انجام این مأموریت و تأمین امنیت این بخش بسیار پرتنش جهان، باید همه هزینه هایش جبران شود. به همین منظور، ۲۰ درصد از ارزش تمام محموله‌های عبوری به‌عنوان هزینه این مأموریت دریافت خواهد شد. فرایند اجرای این طرح و تشکیل سازوکار آن بلافاصله آغاز می‌شود.

برچسب ها: ترامپ ، تنگه هرمز ، آمریکا
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