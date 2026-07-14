مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در مصلای تهران

جوان آنلاین: آیین بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده شهید ایشان از طرف حضرت آیتالله سید مجتبی حسینیخامنهای، رهبر معظم انقلاب در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.
این آیین از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در مصلای تهران صورت پذیرفت. در این مراسم اقشار مختلف مردم، طلاب، دانشجویان، نمایندگان مجلس، وزرا، علما، مسئولان کشوری و لشکری، خانوادههای شهدا و ایثارگران و همچنین سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورها حضور داشتند.
سران قوای سهگانه نیز در این بزرگداشت حاضر بودند.
سخنرانی، مداحی، تواشیح و رجزخوانی از جمله برنامههای این مراسم بود.
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