«نه» انگلیس به طرح عوارضی ترامپ در تنگه هرمز

جوان آنلاین: ایووت کوپر روز سهشنبه در نشست پارلمانی درباره تحولات تنگه هرمز گفت: «ما همچنان با عوارض و هزینهها مخالفیم» و افزود که این موضوع را هفته گذشته در حاشیه نشست ناتو با همتایان آمریکایی خود مطرح کرده است.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اظهارات ترامپ درباره دریافت ۲۰ درصد عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز گفت که موضع لندن تغییر نکرده است و انگلیس از آزادی کشتیرانی حمایت میکند.
وزیر امور خارجه انگلیس افزود: «ما با عوارض در تنگه هرمز مخالفیم، همانطور که در هر جای دیگری نیز مخالف چنین اقدامی هستیم.» او ادامه داد که مسیرهای محدود دریایی که برای کشتیرانی بینالمللی استفاده میشوند باید بدون عوارض و برای آزادی ناوبری باز باشند.
کوپر در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به نقش تجاوزگری آمریکا در تشدید تنشهای اخیر در منطقه از پاسخ مشروع ایران انتقاد کرد و مدعی شد که تهران تفاهم خاتمه جنگ را نقض کرده است.
این ادعا در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است امنیت تنگه هرمز باید توسط کشورهای منطقه و بدون مداخله قدرتهای فرامنطقهای تأمین شود. تهران همچنین عامل اصلی بیثباتی در این آبراه راهبردی را تجاوزگری آمریکا و تلاش واشنگتن برای تحمیل ترتیبات یکجانبه بر مسیرهای کشتیرانی میداند.
تنگه هرمز یکی از مهمترین آبراههای جهان است و حدود یکپنجم انرژی مصرفی جهان از این مسیر عبور میکند. جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که امنیت این تنگه به امنیت جمعی منطقه گره خورده و هرگونه تلاش برای بینالمللیسازی بحران یا تحمیل سازوکارهای خارج از اراده کشورهای ساحلی، زمینهساز تنش و اخلال در کشتیرانی خواهد بود.