سناتور روس: آمریکا در جنگ با ایران پیروز نخواهد شد

جوان آنلاین: پوشکوف روز سه شنبه با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود به سخنان رئیسجمهور برزیل استناد کرد و از قول وی نوشت: ایالات متحده در مورد برنامه هستهای ایران دروغ گفت همانطور که در مورد عراق دروغ گفت.
به گزارش ایرنا، این سناتور روس با اشاره به اینکه مسائل هستهای بهانه ترامپ برای آغاز جنگ علیه ایران بود، افزود: اکنون ترامپ برای هر کشتی که ادعا میکند ایالات متحده راه آن را (در تنگه هرمز) باز خواهد کرد، ۲۰ درصد غرامت مطالبه میکند؛ این همان چیزی است که پیش از این دزدی دریایی نامیده میشد.
وی یادآور شد: ترامپ به کنگره آمریکا اطلاع داد که ایالات متحده رسماً با ایران در حال جنگ است این اقدام واشنگتن در حالی است که انتقادهای بینالمللی از جنگ علیه ایران در حال افزایش است.
پوشکوف در ادامه ادعاهای مکرر ترامپ مبنی بر از بین بردن توانایی نظامی ایران را پوچ و بیاساس خواند و خاطرنشان کرد: ایران همچنان به تلافی حملات ایالات متحده و حمله به کشتیهایی که از تهران اجازه عبور از تنگه هرمز را دریافت نکردهاند، ادامه میدهد.
این سناتور روس در ادامه به ابعاد اقتصادی ادامه ماجراجویی رئیسجمهور آمریکا پرداخت و نوشت: در ایالات متحده پس از اعلام ترامپ مبنی بر بازگرداندن محاصره تنگه هرمز توسط ایالات متحده، قیمت نفت تنها در دو ساعت ۹ درصد افزایش یافت.
وی افزود: واضح است که ترامپ تصمیم گرفته است در جنگ دیگری در خاورمیانه پیروز شود جنگی که همانطور که تجربه آمریکا در عراق و افغانستان نشان داد با دستیابی به پیروزی برای واشنگتن همراه نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه روسیه ساعتی قبل در این باره گفت: آمریکا با شروع مجدد حملات به ایران یادداشت تفاهم اخیر امضا شده بین تهران و واشنگتن را نقض کرد.
سرگئی لاوروف خاطرنشان کرد: حملات مجدد به ایران منجر به حل و فصل مناقشه نمیشود بلکه دری را که به نظر میرسید با امضای یادداشت تفاهم گشوده شده بود، میبندد.
از سهشنبه هفته گذشته، پس از آنکه دولت ایالات متحده آمریکا ادعا کرد ایران تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز را هدف قرار دادهاست، بار دیگر ایالات متحده آمریکا حملات علیه خاک ایران را از سر گرفت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا گفت که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتشبس به پایان رسیدهاست.
با از سرگیری تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و پاسخهای تدافعی ایران به پایگاههای آمریکا که مبدأ این حملات بودند بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان کانون مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ ضمن محکوم کردن حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این حملات وحشیانه نه تنها نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد، بهویژه بند ۴ ماده ۲ است بلکه تهدید جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی بوده و همه تلاشهای چندماهه اخیر برای کاهش تنش و برقراری آرامش در منطقه غرب آسیا را بیثمر کرده است.
در این بیانیه تصریح شده است: در حالیکه تنها ۲۵ روز از امضای تفاهم خاتمه جنگ گذشته است، رژیم آمریکا تقریباً همه اجزای آن توافق را آشکارا نقض کرده و با حمله به زیرساختهای حمل و نقل ایران، قایقهای ماهیگیری و لنجهای حمل بار، تاسیسات و ساختمانهای هواشناسی، مرتکب شنیعترین جنایات جنگی شده است.
تهران از ابتدای هفته جاری اعلام کرد که به دلیل ناامنیهای ایجاد شده از سوی ایالات متحده آمریکا تنگه هرمز بر عبور و مرور کشتیها مسدود شده است و به محض تامین امنیت توسط ایران، این مسیر بازگشایی خواهد شد.
از سوی دیگر، ترامپ در چند مصاحبه و پیام در شبکههای اجتماعی مدعی شد که تنگه هرمز توسط آمریکا کنترل میشود و بازگشایی شده است ادعایی که با واقعیتهای آماری ارائه شده از سوی مراجع معتبر خبری ناهمخوان است.
رئیس جمهور آمریکا در تازهترین اظهارنظر خود ادعا کرده است که آمریکا قصد دارد به «فرشته نگهبان تنگه هرمز» تبدیل شود و به ازای عبور و مرور هر کشتی ۲۰ درصد از ارزش محموله آن را به عنوان عوارض دریافت کند. ادعایی که با واکنش منفی بینالمللی مواجه شد.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری روز دوشنبه در پاسخ به ایرنا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر نقض تعهدات نبوده است، گفت: ایران بر اصل «تعهد در برابر تعهد» پایبند است و تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند، به تعهداتش پایبند خواهد ماند، اما در برابر ادامه نقض تعهدات از سوی آمریکا، اجرای تعهدات خود را نیز متوقف خواهد کرد.