جوان آنلاین: دفتر اطلاعرسانی دولت فلسطین در نوار غزه امروز سهشنبه پس از گذشت دویست و هفتادو پنج روز از امضای توافق آتشبس در شرمالشیخ، ارقام رسمی از جنایات رژیم صهیونیستی را ارائه داد که نشان میدهد این توافق بیش از آنکه پایانبخش جنگ باشد، به پوششی برای تداوم حملات تبدیل شده است.
به گزارش تسنیم، دفتر اطلاعرسانی دولت فلسطین در نوار غزه امروز با انتشار گزارشی از ثبت ۳۶۸۹ مورد نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی در طول این مدت خبر داد. به عبارت دیگر، به طور متوسط روزانه بیش از ۱۳ نقض آتشبس صورت گرفته؛ آماری که نشان میدهد توافق بینالمللی نتوانسته کوچکترین بازدارندگی برای رژیم اشغالگر ایجاد کند.
آنچه این آمار را به فاجعهای انسانی تبدیل کرده، تلفات سنگین دوره آتشبس است: ۱۱۲۲ شهید و ۳۵۹۹ مجروح. یعنی در روزهایی که قرار بود آتشها خاموش شود، هر روز به طور میانگین ۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۳ نفر زخمی شدهاند. افزون بر این، ۱۴۲ شهروند فلسطینی نیز در همین دوره بازداشت شدهاند.
اما شاید تلخترین بخش این گزارش، در حوزه بشردوستانه باشد. از ۱۶۵ هزار کامیون کمکهای غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی که بر اساس توافق باید وارد غزه میشد، تنها ۵۸ هزار و ۶۶۴ کامیون - معادل ۳۵ درصد - موفق به ورود شدهاند.
این یعنی ۶۴ درصد کمکهای وعدهدادهشده، همچنان پشت مرزها مانده و این در حالی است که سازمانهای بینالمللی بارها درباره خطر قحطی و گرسنگی در غزه هشدار دادهاند.
در زمینه تردد مسافران نیز رژیم صهیونیستی تنها به ۸۸۷۸ نفر از مجموع ۲۴ هزار نفری که پس از توافق بر سر بازگشایی گذرگاه زمینی رفح باید امکان سفر پیدا میکردند، اجازه خروج داده است. میزان پایبندی به این تعهد نیز تنها ۳۶ درصد اعلام شده است.
دفتر اطلاعرسانی دولت فلسطین در غزه با انتشار این آمار، سیاست نظاممند رژیم صهیونیستی در هدفگیری غیرنظامیان را محکوم کرده و تأکید دارد که این جنایتها پشت نقاب آتشبس همچنان ادامه دارد.
این نهاد فلسطینی، رژیم صهیونیستی را «مسئول کامل وخامت اوضاع انسانی» در غزه دانسته و از میانجیها و کشورهای ضامن خواسته است که دیگر سکوت نکرده و رژیم اشغالگر را به اجرای کامل مفاد توافق ملزم کنند.