سازمان بازرسی آثار حمله سایبری به چهار بانک کشور را بررسی کرد

نشست تخصصی بررسی آثار حمله سایبری اخیر به زیرساخت‌های بانک‌های ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات با حضور معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، مدیران عامل بانک‌ها، مسئولان بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی بروز اختلالات ناشی از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانک‌های ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، نشست تخصصی بررسی ابعاد این حادثه و راهکار‌های مدیریت آثار آن در معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، مدیران ارشد سازمان بازرسی، مدیران عامل و معاونان بانک‌های درگیر، مسئولان بانک مرکزی، سازمان افتای ریاست جمهوری و شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی برگزار شد، ابعاد اختلالات ایجادشده در ارائه خدمات بانکی، آثار آن بر خدمت‌رسانی به مشتریان و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بحران و بازگرداندن خدمات به شرایط عادی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکار‌های تقویت پایداری زیرساخت‌های بانکی و ارتقای تاب‌آوری شبکه بانکی کشور تبادل نظر کردند.

معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با تأکید بر رویکرد اصلاح‌گرانه و نظارت حمایتی سازمان بازرسی، اظهار کرد: هدف اصلی سازمان در شرایط کنونی، کمک به بازگشت هرچه سریع‌تر ثبات به شبکه بانکی، رفع مشکلات ایجادشده برای مردم و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است.

در ادامه، مدیران عامل و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط گزارشی از اقدامات انجام‌شده، وضعیت کنونی سامانه‌های بانکی، روند بازیابی خدمات و زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای بازگشت کامل شبکه به شرایط پایدار ارائه کردند.