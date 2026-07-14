وزارت خارجه عمان اعلام کرد که به همکاری شفاف و بی‌طرفانه خود با تمامی طرف‌ها برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز طبق حقوق بین‌الملل ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عمان اعلام کرد که به همکاری شفاف و بی طرفانه خود با تمامی طرف‌ها برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز طبق حقوق بین الملل ادامه می‌دهد.

به گزاش مهر، وزارت خارجه عمان بیان کرد که با توجه به گفت‌و‌گو‌ها و طرح‌های مربوط به دریانوردی در تنگه هرمز مسقط تاکید می‎‌کند که به همکاری شفاف و بی طرفانه خود با تمامی طرف‌ها برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز کاملا منطبق با حقوق بین‌الملل ادامه می‌دهد.

در بیانیه وزارت خارجه عمان آمده است: عمان بر پایبندی کامل خود به تعهداتش به عنوان کشور عضو کنوانسیون سازمان ملل در کنوانسیون سازمان ملل درباره قوانین دریانوردی تاکید می‌کند.

وزارت خارجه عمان خواستار احترام و پایبندی تمامی طرف‌ها به حقوق بین‌الملل شد.