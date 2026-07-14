جوان آنلاین: رسانههای رژیم صهیونیستی فاش کردند که طرح موساد با نام رمزی «گربه چکمهپوش» برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز جنگ آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، شکست خورد.
به گزارش ایرنا، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این طرح شامل حمله نظامی رژیم صهیونیستی به پایگاههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرز عراق واقع در منطقه کردستان ایران بود و هدف از این حملات نیز باز کردن راه برای عبور عناصر جداییطلب کُرد به داخل ایران و پیشروی به سمت شهرهای کُردنشین در شمال غربی کشور بود.
بر اساس این گزارش، موساد انتظار داشت که هزاران جوان کُرد به این عناصر جداییطلب بپیوندند و یک تحرکات گسترده شکل بگیرد و تا تهران گسترش یابد.
موساد به خیال خام خود پیشبینی کرده بود که با ورود عناصر جداییطلب به تهران، اعتراضات گسترده در تهران به راه افتاده و در نهایت نظام جمهوری اسلامی ایران سقوط کند.
این طرح صهیونیستی- آمریکایی در نتیجه هوشیاری و درایت رهبری جمهوری اسلامی ایران، مقاومت نیروهای مسلح در میدان و پایداری مردم ایران در خیابانها با شکست مواجه شد و با این حال رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی شدند که این رژیم و آمریکا در ابتدا ضرباتی را علیه نیروهای امنیتی ایران، مسئولان نظام، پایگاههای نظامی، سامانههای موشکی، مراکز پلیس و پایگاههای بسیج در شمال غربی ایران وارد کردند تا شاید بتوانند ورود این عناصر را به ایران تسهیل کنند، اما درز جزئیات این طرح به رسانهها، فشار ترکیه و تردید کُردها برای مشارکت در این طرح، باعث شد که آمریکا در نهایت از اجرای آن منصرف شود.