لاوروف: ازسرگیری حملات آمریکا به ایران نقض آشکار تفاهمنامه است

وزیر خارجه روسیه گفت: ازسرگیری حملات آمریکا به ایران، نقض صریح یادداشت تفاهم است. وقایع جاری، در‌های اجرای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران را می‌بندد.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: اقدامات رژیم کی‌یف در دریای آزوف، دریای سیاه و قاره آفریقا دیگر حتی راهزنی هم نامیده نمی‌شود، بلکه تروریسم آشکار است. خط لوله انتقال گاز «بلو استریم» (جریان آبی) به طور مداوم هدف حملات اوکراین قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، وی گفت: امیدواریم ترکیه ارزیابی خود از موضوع اوکراین و رویداد‌ها را به صورت علنی ارائه کند و در این زمینه پیامی قاطع و شفاف به رژیم تروریستی در کی‌یف بفرستد.

وزیر خارجه روسیه افزود: اروپا و اوکراین تمام تلاش خود را به کار بستند تا آمریکا را از توافقات و تفاهم‌های حاصل‌شده در آلاسکا منصرف کنند.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ادامه درباره ایران تصریح کرد: رئیس‌جمهور پوتین بار‌ها بر حمایت خود از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا تأکید کرده است. ما امیدوار بودیم که یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا در عمل اجرایی شود. آنچه [اکنون]در قبال ایران رخ می‌دهد مایوس‌کننده است و به هیچ نتیجه خوبی ختم نخواهد شد.

وی افزود: ازسرگیری حملات آمریکا به ایران، نقض صریح یادداشت تفاهم است. وقایع جاری، در‌های اجرای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران را می‌بندد.