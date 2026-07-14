کد خبر: 1368743
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۱
اقتصاد » اخبار کلی

افزایش نرخ طلا، سکه و ارز‌های شاخص در بازار‌های داخلی

افزایش نرخ طلا، سکه و ارز‌های شاخص در بازار‌های داخلی قیمت طلا و سکه در بازار داخلی و نرخ حواله ارز‌های اصلی در مرکز مبادله ایران، در ادامه روند روز‌های اخیر با افزایش همراه شد.

جوان آنلاین: به نقل از مرکز مبادله ایران و اتحادیه طلا و جواهر، بررسی معاملات روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار طلا، سکه و ارز همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند.

به گزارش مهر، بر اساس نرخ‌های اعلامی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۷ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان و هر مثقال طلا در بازار داخلی به ۷۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. در بازار سکه نیز، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۷۹ میلیون تومان و طرح قدیم ۱۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. همچنین نیم‌سکه با قیمت ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۵۲ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۲۷ میلیون تومان در بازار سبزه‌میدان به فروش می‌رسد. این در حالی است که بهای هر اونس طلا در بازار‌های جهانی ۴۰۱۹ دلار ثبت شده است.

در بخش معاملات ارزی تالار حواله مرکز مبادله، نرخ بیشتر ارز‌های شاخص نسبت به روز گذشته با نوسان مثبت همراه بود. قیمت فروش حواله دلار آمریکا با ۱۶۹ تومان افزایش به ۱۴۹ هزار و ۶۲۷ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز ۱۴۸ هزار و ۲۸۰ تومان تعیین شد.

حواله یورو نیز رشد اندکی را تجربه کرد و قیمت فروش آن به ۱۷۰ هزار و ۶۲۱ تومان رسید. در بازار حواله درهم امارات، نرخ فروش با افزایش ۴۶ تومانی نسبت به روز گذشته، ۴۰ هزار و ۷۴۲ تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ خرید این ارز نیز به ۴۰ هزار و ۳۷۵ تومان افزایش یافت.

برچسب ها: قیمت طلا ، افزایش قیمت ، سکه طلا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

ترامپ دوباره زیر میز زد

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

زیر پرچم مولا علی

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

تهران تا کربلا یک راه، یک پیام

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

باز آی و بر چشمم نشین

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

قطره و دریا

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

قصاص و زندان مجازات مرد و زن خیانتکار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار