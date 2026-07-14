قیمت طلا و سکه در بازار داخلی و نرخ حواله ارز‌های اصلی در مرکز مبادله ایران، در ادامه روند روز‌های اخیر با افزایش همراه شد.

جوان آنلاین: به نقل از مرکز مبادله ایران و اتحادیه طلا و جواهر، بررسی معاملات روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار طلا، سکه و ارز همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند.

به گزارش مهر، بر اساس نرخ‌های اعلامی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۷ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان و هر مثقال طلا در بازار داخلی به ۷۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. در بازار سکه نیز، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۷۹ میلیون تومان و طرح قدیم ۱۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. همچنین نیم‌سکه با قیمت ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۵۲ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۲۷ میلیون تومان در بازار سبزه‌میدان به فروش می‌رسد. این در حالی است که بهای هر اونس طلا در بازار‌های جهانی ۴۰۱۹ دلار ثبت شده است.

در بخش معاملات ارزی تالار حواله مرکز مبادله، نرخ بیشتر ارز‌های شاخص نسبت به روز گذشته با نوسان مثبت همراه بود. قیمت فروش حواله دلار آمریکا با ۱۶۹ تومان افزایش به ۱۴۹ هزار و ۶۲۷ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز ۱۴۸ هزار و ۲۸۰ تومان تعیین شد.

حواله یورو نیز رشد اندکی را تجربه کرد و قیمت فروش آن به ۱۷۰ هزار و ۶۲۱ تومان رسید. در بازار حواله درهم امارات، نرخ فروش با افزایش ۴۶ تومانی نسبت به روز گذشته، ۴۰ هزار و ۷۴۲ تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ خرید این ارز نیز به ۴۰ هزار و ۳۷۵ تومان افزایش یافت.