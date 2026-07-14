جوان آنلاین: سردار علی فدوی در بخشی از مستند تلویزیونی "آخرین دیدار" تولید شده توسط واحد مرکزی رسانه سپاه پاسداران، با تبیین گستره مأموریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: پاسداری از انقلاب اسلامی موکول به یک وجه خاص نیست، بلکه هر وجهی که انقلاب اسلامی دارد، پاسداری از آن بر عهده سپاه است. یکی از این وجوه، وجه نظامی است که به دلیل ۸ سال دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، بروز بیشتری داشته و بیشتر مد نظر بوده، اما همه وجوه انقلاب اسلامی، مأموریت و تکلیف سپاه است و انجام این تکالیف، هم و غم تمام مسئولین سپاه بوده و هست.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه فرماندهی در ساختار سپاه تصریح کرد: برای پاسداران، فرماندهی تنها جایگاهی حقوقی نبود، بلکه پناهگاه یقین بود؛ کسی که در سخت‌ترین سال‌ها امید را از دل تهدید بیرون می‌کشید و به نسل‌های تازه می‌آموخت که پیش از آنکه در موشک، شناور و سامانه‌های دفاعی متجلی شود، در ایمان به توان یک ملت شکل می‌گیرد. هر پاسداری که لباس این نهاد را بر تن می‌کرد، خود را بانی عهدی می‌دانست که باید آن را سالم‌تر و استوارتر به نسل بعد بسپارد؛ همواره کمربسته و هوشیار، با دیداری دائمی که در خطبه امیرالمؤمنین (ع) بدان اشاره شده است.

سردار فدوی با تأکید بر رویکرد دفاعی سپاه خاطرنشان کرد: برادر جنگ داشتن لازم نیست که جنگ موجود و حاضری باشد؛ بلکه کسی که خود را برای جنگ آماده کرده، باید بیدار باشد. ما هرگز شروع‌کننده جنگ نبودیم و نخواهیم بود. با آدم‌ها، ملت‌ها یا دولت‌های بی‌طرف که اذیتی ندارند، جنگی نداریم؛ جنگ ما با مزاحمان، معارضان و تهدیدکنندگان است.