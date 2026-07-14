جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۲ شهید جدید به بیمارستانهای این باریکه منتقل شده و ۲۱ فلسطینی دیگر نیز مجروح شدهاند.
همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات تاکنون به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نبودهاند.
این وزارتخانه بیان کرد که از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۱۱۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۵۹۹ نفر دیگر مجروح شدهاند. همچنین پیکر ۸۰۰ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
وزارت بهداشت فلسطین درغزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۳۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۷۰۷ نفر افزایش یافته است.