در پی حمله روز دوشنبه عربستان سعودی به فرودگاه صنعا، پایتخت یمن که بازتاب بسیاری در این کشور داشت، نیروهای مسلح یمن، با چندین فروند موشک بالستیک و پهپاد، فرودگاه ابها در عربستان را هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: به دنبال حمله هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا، سخنگوی نیروهای مسلح یمن با محکوم کردن این حملات، آن را پایان مرحله کاهش تنش دانست و تأکید کرد که این حمله بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.

سرتیپ «یحیی سریع» این حملات را «تجاوزی آشکار و ظالمانه» توصیف و اضافه کرد: این تجاوز بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند و عربستان باید مسوولیت کامل پیامدهای این اقدام را بر عهده بگیرد.

در همین حال، «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تأکید کرد که پاسخ به هر گونه تجاوزات عربستان، قاطع و مستقیم خواهد بود.

یک منبع یمنی نیز گفت: شکست محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا، برگشت‌ناپذیر و ارتش یمن در آماده‌باش کامل و برای هر سناریویی آماده است.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله هم در بیانیه ای اعلام کرد: «هدف قرار دادن فرودگاه صنعا، اقدامی است که سطح کینه و جنایت رژیم سعودی و حامیان آمریکایی آن را نشان می‌دهد؛ این حمله در راستای اجرای خواسته آمریکا برای تداوم محاصره ظالمانه‌ای صورت گرفت که از بیش از ۱۰ سال پیش ادامه دارد.»