کارشناس برجسته سیاسی پاکستان با ابراز سرزنش نسبت به رفتارهای جنگ طلبانه واشنگتن در قبال تهران گفت که در تمام سناریوی فعلی در منطقه آمریکا ناقض اصلی تفاهم اسلام‌آباد و مسوول تاخیر در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران است.‌

جوان آنلاین: «مظهر عباس» طی اظهاراتی در شبکه پاکستانی دنیا نیوز درباره تجاوزگری اخیر آمریکا به مناطقی از ایران گفت: آمریکایی ها حتی منتظر بازه زمانی ۶۰ روزه طبق تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نمانده و شروع به اقدامات تحریک آمیز کردند.

وی تاکید کرد: به چالش کشیدن بقای ایران، دستور کار اصلی آمریکا و اسرائیل است و آنان هرگز دنبال حل مسائل از مجاری تعریف شده بین المللی نیستند.

این تحلیلگر سیاسی افزود: بحث اصلی تنگه هرمز نیست بلکه پیشبرد مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است، یعنی طرف مقابل باید تا ۶۰ روز پس از امضای تفاهم‌نامه با ایران به مذاکره بپردازد اما آمریکا ضمن نقض آن منجر به تاخیر در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران شده است.

مظهر عباس گفت: دونالد ترامپ تظاهر به قربانی شدن می کند و از آن به عنوان یک کارت برنده استفاده می کند و از طرف دیگر وی هیچ اقدامی برای جلوگیری از تجاوزگری اسرائیل به لبنان انجام نداد.

وی تاکید کرد: هیچ طرفی جز ایران رویکرد سازنده و خردمندانه در مذاکرات نشان نداده است اما ملت ایران می خواهند اطمینان حاصل کنند که حقوق آنان توسط طرف مقابل پایمال نشود.