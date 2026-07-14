جابه جایی 2 میلیون تن کالا از استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار جوان از کرمانشاه:علی سلیمی در گفتوگویی، با اشاره به عملکرد بخش حمل و نقل کالای استان اظهار کرد: در سهماهه نخست سال جاری، یک میلیون و 951 هزار تن انواع کالا از استان کرمانشاه به اقصی نقاط کشور حمل شده که این میزان از طریق صدور 129 هزار فقره بارنامه توسط شرکتهای حمل و نقل کالا انجام گرفته است.
وی این آمار را نشاندهنده پویایی شبکه حمل و نقل جادهای و نقش مهم استان در جابهجایی کالا در سطح کشور دانست.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه افزود: علاوه بر ناوگان باری سنگین، در این مدت 683 تن کالا نیز توسط ناوگان وانتبار و با صدور بارنامه جابهجا شده است که بیانگر مشارکت این بخش در چرخه توزیع و حمل کالا، بهویژه در مسیرهای کوتاه و حمل محمولههای سبک است.
سلیمی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت ناوگان حملونقل کالا عنوان کرد: توسعه خدمات، ارتقای ایمنی، تسهیل فرآیندهای حملونقل و حمایت از فعالان این حوزه از مهمترین برنامههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه در راستای افزایش بهرهوری و ارائه خدمات مطلوب به بخش حمل و نقل کالا است.