استقرار ۲۳۰ دستگاه اتوبوس در مرز خسروی برای جابه جایی زائران اربعین

مسوول قرارگاه حمل‌ونقل مرزی خسروی از آمادگی کامل ناوگان اتوبوسرانی برای جابه‌جایی زائران اربعین حسینی و استقرار بیش از ۲۳۰ دستگاه اتوبوس در این مرز خبر داد و گفت: در این ایام، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان ملکی و بخش خصوصی شهرداری کرمانشاه، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شهرداری کرج و ۳۰ دستگاه اتوبوس شهرداری همدان در مرز خسروی مسئولیت جابه‌جایی زائران را بر عهده خواهند داشت

به گزارش خبرنگار جوان از کرمانشاه:غلامرضا شهباری مسوول قرارگاه حمل‌ونقل مرزی خسروی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی‌های انجام شده برای ایام اربعین افزود: علاوه بر این ناوگان، در صورت نیاز، ظرفیت‌های ناوگان محلی شهر قصرشیرین و حومه شامل تاکسی، ون و مینی‌بوس نیز برای تکمیل چرخه حمل‌ونقل به این مجموعه اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به مصوبات قرارگاه مرکزی حمل‌ونقل ستاد اربعین کشور، اعلام کرد که هزینه جابه‌جایی زائران در مرز خسروی مبلغ ۳۰ هزار تومان تعیین شده است و افزود: تمامی خودروهای ناوگان در پارکینگ‌ها مستقر خواهند بود تا زائران بلافاصله پس از پارک خودرو بدون معطلی به نقطه صفر مرزی منتقل شوند.

رییس سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه گفت: اعزام تدریجی ناوگان شهرداری کرمانشاه به مرز خسروی از فردا چهارشنبه ۲۴ تیرماه آغاز و تا پایان عملیات اربعین ادامه خواهد داشت؛ از شهروندان کرمانشاهی بابت احتمال کاهش سطح خدمات‌رسانی درون‌شهری در این بازه زمانی پوزش می‌طلبیم.