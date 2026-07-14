کد خبر: 1368714
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

نبیه بری: فضای منطقه منفی و تاریک است

نبیه بری: فضای منطقه منفی و تاریک است رئیس پارلمان لبنان در واکنش به تشدید تنش‌ها در منطقه، فضای کلی منطقه را منفی و تاریک توصیف کرد و نسبت به تلاش برای وارد کردن ارتش این کشور به درگیری‌های داخلی هشدار داد.

جوان آنلاین: نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، امروز (سه‌شنبه)، فضای حاکم بر منطقه را «منفی و تیره» خواند و نسبت به تلاش برای کشاندن ارتش لبنان به سمت آشوب و درگیری‌های داخلی که به گفته وی تنها به سود رژیم صهیونیستی است، هشدار داد.

به گزارش ایسنا، نبیه بری در گفت‌وگو با روزنامه «الجمهوریه» اظهار داشت: «فضای منطقه در نتیجه تشدید تنش‌های کنونی، منفی و تاریک است. امیدوارم پیش از آنکه اوضاع وخیم‌تر شود، این تنش‌ها مهار شوند؛ به‌ویژه اینکه در نهایت هیچ چاره‌ای جز بازگشت به مذاکرات و اجرای یادداشت تفاهم وجود ندارد.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره ازسرگیری درگیری‌های میان آمریکا و ایران و اینکه این مسأله تا چه اندازه دیدگاه مخالفان پیوند دادن لبنان به مسیر اسلام‌آباد و حامیان مسیر واشنگتن را که دولت لبنان دنبال می‌کند، تأیید می‌کند، گفت: «اگر هر مسیری به نتیجه‌ای مثبت منجر شود که در راستای توقف تجاوز و پایان اشغالگری باشد، ناراحت نخواهم شد. بگذارید با دستاوردی واقعی ساکتم کنند، نه دستاوردی خیالی؛ من هنوز چیزی ندیده‌ام.»

رئیس پارلمان لبنان تصریح کرد: «مذاکرات مستقیم که به «چارچوب توافق» منجر شد، هیچ دستاورد واقعی در راستای منافع لبنان و حقوق آن به همراه نداشت. اگر آن‌ها بتوانند خروج نیروهای اشغالگر، بازگشت آوارگان، آزادی اسرا و بازسازی را محقق کنند، خوشحال خواهم شد؛ زیرا آنچه در نهایت برای من اهمیت دارد، خوردن انگور است، نه کشتن باغبان.»

نبیه بری همچنین ضمن اعلام مخالفت خود با «طرح مناطق آزمایشی»، گفت در صورت اجرای این طرح، تکمیل روند عقب‌نشینی دو سال زمان خواهد برد. وی در ادامه افزود که لبنان اساساً نسبت با اصل این پیشنهاد نیز مخالفت دارد.

نبیه بری همچنین گفت: «مناطق آزمایشی پیشنهادی، عمدتاً مناطق اشغال‌شده نیستند.»

وی هشدار داد ممکن است هدف از این طرح، کشاندن ارتش لبنان به درگیری‌های داخلی و ایجاد فتنه‌ای باشد که تنها به سود اسرائیل است؛ اسرائیلی که به گفته او در پی کشاندن لبنان به دام خود است و لبنان با تمام توان و درایت در برابر این هدف ایستادگی خواهد کرد.

رئیس پارلمان لبنان در پایان تأکید کرد که به دور جدید مذاکرات میان هیئت‌های مذاکره‌کننده لبنان و رژیم صهیونیستی در رم توجهی ندارد و این مذاکرات چیزی جز ادامه و تکرار همان مسیر پر پیچ‌وخم گذشته نخواهد بود.

قرار است هیئت‌های لبنان و رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه دور جدیدی از مذاکرات مستقیم خود را در رم، پایتخت ایتالیا برگزار کنند.

برچسب ها: نبیه بری ، جنگ لبنان ، قدرت منطقه
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