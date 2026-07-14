دعوت شورای هماهنگی به حضور در اجتماعات شبانه و حمایت از نیروهای مسلح

جوان آنلاین: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم شریف ایران دعوت کرد با حضور باشکوه در میادین و اجتماعات شبانه سراسر کشور، ضمن اعلام پشتیبانی از نیروهای مسلح، انزجار خود را از جنایات مستمر آمریکا ابراز نمایند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی استمرار جنایات، عهدشکنی و تجاوزات آشکار رژیم کودکش ایالات متحده آمریکا و پاسخ کوبنده، مقتدرانه و بازدارنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این شرارت‌ها، بار دیگر حقیقتی روشن بر همگان آشکار شد که امنیت، عزت و استقلال ایران اسلامی، بر ستون استوار ایمان ملت، اقتدار نیروهای مسلح و اراده شکست‌ناپذیر نظام اسلامی استوار است و هیچ قدرتی قادر نخواهد بود این پیوند را متزلزل سازد. اکنون، در یکصد و سی و هفتمین شب از حماسه ماندگار حضور مستمر ملت ایران در میادین سراسر کشور، این اجتماعات تجلی اراده ملی، نمایش وحدت و انسجام راهبردی امت با ولایت، اعلام پشتیبانی از مدافعان امنیت و تجدید میثاق با آرمان مقاومت و عزت ملی است که به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی و پشتوانه استوار مجاهدت‌های فرزندان این ملت در میدان دفاع از ایران اسلامی تبدیل شده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تقدیر و حمایت قاطع از مجاهدت‌ها، رشادت‌ها و پاسخ‌های هوشمندانه و مقتدرانه نیروهای جان‌برکف مسلح کشور، از عموم مردم شریف، انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا امشب نیز با حضوری گسترده، باشکوه و دشمن‌شکن در میادین، خیابان‌ها و اجتماعات شبانه سراسر کشور، ضمن اعلام پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، انزجار عمیق خود را از جنایات و تجاوزات مستمر آمریکا ابراز و دعای نورانی توسل را به نیت «نصرت جبهه اسلام، تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، عزت و اقتدار روزافزون ایران اسلامی، سلامتی و توفیق فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (مدّظله‌العالی)، پیروزی رزمندگان اسلام و نابودی جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی» قرائت نمایند.