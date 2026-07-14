حمایت جنبش نجباء عراق از یمنی ها در مقابله با تجاوز سعودی 

جوان آنلاین: شیخ عبدالقادر الکربلایی معاون نظامی جنبش «نجباء» عراق با صدور بیانیهای مواضع قهرمانانه یمنیها در مقابله با تجاوز سعودی را مایه افتخار مقاومت عراق و تمامی آزادگان جهان دانست.
شیخ الکربلایی در این بیانیه تصریح کرد: «مواضع قهرمانانهای که انصارالله یمن در مقابله با تجاوز وهابی به رهبری رژیم وابسته سعودی رقم میزند، مایه فخر و مباهات برای هر آزادهای در سراسر جهان است.»
وی افزود: «ما دستان آنان را به گرمی میفشاریم و در نبردی که آن را عادلانه میدانند، پشتیبانشان هستیم؛ چرا که حق مظلومان، از این مزدوران جز با قدرتِ بازو و تحمیل معادله بازدارندگی گرفته نمیشود.»
معاون نظامی نجباء تأکید کرد که مقاومت عراق «به اذن خداوند، همچنان صفی واحد و پیکرهای منسجم برای مقابله با دشمنان خدا و بشریت باقی خواهد ماند تا زمانی که خداوند امر مقدر خود را به سرانجام برساند.»
وی در پایان تصریح کرد: «پیروزی جز از نزد خداوند نیست و فرجام نیک از آنِ پرهیزگاران است.»