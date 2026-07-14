عضو ارشد انصارالله یمن تصریح کرد که حاکمیت و حقوق ملی، اصل غیر قابل سازش دولت یمن است و یمنی‌ها ذره ای از پایبندی خود به این اصول کوتاه نخواهند آمد.

جوان آنلاین: محمد الفرح عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد که اصرار صنعا بر بازگشت هیئت ملی و بیماران با هواپیمای تعیین‌شده و فرود آن در فرودگاه صنعا، نشان‌دهنده پایبندی این کشور به حقوق ملی و رد هرگونه دیکته خارجی است.

وی تأکید کرد که این موضع نشان می‌دهد رهبری یمن، صرف‌نظر از میزان فداکاری‌ها، از تلاش برای احقاق حقوق ملت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

الفرح در سلسله توئیت‌هایی در حساب شخصی خود در پلتفرم «ایکس» تصریح کرد که پافشاری صنعا به بازگشت هیئت یمنی و بیماران به وطن، پیامی روشن مبنی بر رد تحمیل شرایط و دیکته‌هاست.

وی خاطرنشان کرد که این موضع، آمادگی صنعا برای ادامه تلاش جهت بازپس‌گیری حقوق ملی و عدم پذیرش هرگونه راه‌حلی که حاکمیت را مخدوش کند یا واقعیت‌های جدیدی را تحمیل نماید، نشان می‌دهد.

این عضو ارشد انصار الله افزود که اصرار صنعا بر فرود هواپیما در خاک یمن، با وجود چالش‌ها، بیانگر این باور کامل است که مسئله آزادی تردد و بازگشت بیماران و افراد سرگردان، یک حق مشروع و غیرقابل مصالحه است و مردم یمن آن را بخشی از نبرد برای بازپس‌گیری حاکمیت و رفع محاصره می‌دانند.

الفرح همچنین اشاره کرد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است زمانی که تمامی راه‌های سیاسی و دیپلماتیک بسته می‌شوند، استیفای حقوق به گزینه‌ای حتمی تبدیل می‌شود. وی تأکید کرد که صنعا پایبندی خود به حقوقش و عدم آمادگی برای عقب‌نشینی از آن‌ها را به اثبات رسانده است.

وی با انتقاد از رویکرد دوگانه عربستان سعودی نسبت به مفهوم حاکمیت گفت که حملات هوایی عربستان، همراه با حملات آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها به یمن، تحت عناوین مختلف توجیه می‌شوند، در حالی که بازگشت بیماران یا هیئت‌های یمنی به وطنشان به عنوان نقض حاکمیت تلقی می‌شود.

عضو دفتر سیاسی انصارالله در پایان تأکید کرد که مسئله حاکمیت و حقوق ملی برای صنعا و ملت یمن، یک اصل غیرقابل سازش است و تداوم محدودیت‌های اعمال‌شده بر یمن، ذره‌ای از پایبندی این کشور به حقوقش نخواهد کاست، آن هم در شرایطی که تأکید مداوم بر ادامه مسیر برای شکستن محاصره و بازپس‌گیری حقوق مشروع با تمامی ابزارهایی که معادله بازدارندگی و حاکمیت ملی تضمین می‌کند، وجود دارد.