وزیر خارجه عمان گفت بزرگترین تهدیدات برای امنیت خلیج فارس از داخل نیست، بلکه از تصمیمات و اقدامات انجام شده در خارج به ویژه در تل‌آویو ناشی می‌شود.

جوان آنلاین: بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان گفت: در حال حاضر بحث‌های پیچیده‌ای برای تدوین یک توافق بلندمدت که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کند، در جریان است. ما مسئولیت همکاری با ایران و جامعه بین‌المللی برای دستیابی به توافقی که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کند، بر عهده داریم.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش الجزیره، وی افزود: بزرگترین تهدیدات برای امنیت خلیج فارس از داخل نیست، بلکه از تصمیمات و اقدامات انجام شده در خارج از آن به ویژه در تل‌آویو ناشی می‌شود.

وزیر خارجه عمان گفت: رابطه با ایالات متحده باید دوباره بازسازی شود تا با واقعیت استراتژیک آشکار شده توسط جنگ، همسوتر باشد. جنگ فعلی یک فاجعه بود. فاقد مجوز سازمان ملل بود و در دستیابی به هیچ یک از اهداف خود موفق نشد.