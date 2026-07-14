کد خبر: 1368699
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار رسانه عبری درباره فروپاشی ساختار ذخیره ارتش اشغالگر

هشدار رسانه عبری درباره فروپاشی ساختار ذخیره ارتش اشغالگر رسانه رژیم صهیونیستی با هشدار نسبت به فروپاشی بخش‌هایی از ساختار ذخیره ارتش این رژیم، اعتراف کرد که این نهاد نظامی در حال حاضر فاقد تعداد کافی تانک عملیاتی است.

جوان آنلاین: رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه در گزارشی اعتراف کرد که ارتش این رژیم در حال حاضر فاقد تعداد کافی تانک عملیاتی است چراکه بسیاری از آنها در جنگ لبنان آسیب دیده‌اند یا از رده خارج شده‌اند و نیاز به تعمیرات طولانی مدت دارند، در نتیجه هر گردان اکنون مجبور است به تعداد کمتری تانک بسنده کند.

به گزارش ایسنا، این رسانه عبری در ادامه با هشدار نسبت به فروپاشی سیستم ذخیره، اعلام کرد: «وضعیت داخلی ارتش به این شکل است، تیپ‌ها و گردان‌های ما خالی هستند، به تعداد کافی تانک وجود ندارد و نرخ ثبت‌نام با واقعیت مطابقت ندارد، این یک فریب است.»

رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نیز گزارش داد، در روزهای اخیر یک تیپ زرهی از نیروهای ذخیره به یک بخش عملیاتی کلیدی در منطقه امنیتی در امتداد مرز لبنان اعزام شد اما در حالی که عموم مردم و تصمیم‌گیرندگان درباره «تیپ‌ها» و «لشکرها» در لبنان خبرهایی را می‌شنوند، در عمل اظهارات فرماندهان و سربازها کاملا متفاوت است، روایت آنها درباره تیپ‌های کاملی نیست و کاملا با این مساله فاصله دارد، این وضعیت برای هیچ نیروی ذخیره‌ای تعجب‌آور نخواهد بود اما این تصویری است که فرماندهان میدانی ارائه می‌کنند.

این رسانه رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد، در گذشته یک گروهان از تانک‌های نیروهای ذخیره شامل ۱۰ تا ۱۲ خدمه تانک بود اما امروز ارتش اسرائیل تعداد کافی تانک عملیاتی ندارد، چراکه بسیاری از آنها در جریان نبردهای جنوب لبنان آسیب دیده و اکنون غیرقابل استفاده هستند و نیاز به تعمیرات اساسی گسترده دارند، در نتیجه اکنون هر گروهان مجبور است با تانک‌های کمتری فعالیت کند.

رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه شرح داد، از آنجایی که تعداد تانک‌های قابل استفاده در هر گروهان کاهش یافته، ارتش از همان ابتدا همه اعضای گروهان را برای ذخیره نیرو فرا نمی‌خواند و به این شکل نرخ ثبت نام خود را "بهبود" می‌دهد، چراکه این نرخ بر اساس تعداد افراد فراخوانده شده‌ای که واقعا برای خدمت حاضر می‌شوند، محاسبه می‌شود. اگر در ابتدا افراد کمتری فراخوانده شوند، نرخ‌ها برای افکار عمومی نسبتا بالا به نظر می‌رسند، در حالی که واقعیت پیچیده‌تر است، حتی کسانی که به عنوان "ملحق شده به ارتش" دسته‌بندی می‌شوند، لزوما برای کل مدت خدمت خود حاضر نمی‌شوند. بسیاری از آنها به دلیل شرایط مختلف فقط در بخشی از ماموریت عملیاتی شرکت می‌کنند. بنابراین، حتی یگان‌هایی با نرخ ثبت نام ۵۰ تا ۷۰ درصد در واقع در هر زمانی به شدت کمبود نیرو دارند.

این رسانه رژیم صهیونیستی به نقل از یکی از فرماندهان ذخیره ارتش این رژیم اعلام کرد، یگان‌های ذخیره امروز خالی هستند، گردان یک گردان کامل نیست و گروهان هم یک گروهان واقعی نیست. مردم و تصمیم‌گیرندگان درباره تیپ‌های کامل در لبنان چیزهایی می‌شنوند اما واقعیت این است که نیرویی بسیار کوچک‌تر با جنگنده‌ها، تانک‌ها و خودروهای بسیار کمتری وجود دارد، در واقع بخش‌هایی از سیستم ذخیره در حالت فروپاشی قرار گرفته‌اند، واحدهایی در شرایط بهتر یا بدتر وجود دارند و همه تمام تلاش خود را می‌کنند اما ادامه کار در این وضعیت دشوار است.

این رسانه عبری در ادامه مثال دیگری از میدان درگیری آورد و اعلام کرد، به تازگی یک گروهان ذخیره ماموریت عملیاتی خود را در لبنان به پایان رساند در حالی که تنها یک افسر از آن باقی مانده بود، فرمانده گروهان برکنار شد و اکنون هیچ معاون فرماندهی وجود ندارد بنابراین یکی از سربازهای گروهان به این سمت منصوب شد، همینطور تنها یک فرمانده دسته با درجه افسری وجود دارد و فرماندهان دسته‌های باقی‌مانده سربازانی هستند که وظایف افسری را انجام می‌دهند، هیچ سلسله مراتب فرماندهی در گروهان وجود ندارد، این گروهان همانند یک هیات مدیره اداره می‌شود.

همچنین سایر رسانه‌های عبری امروز تصویری از یک خودروی نظامی که در طول جنگ در داخل پایگاهی در مرز با لبنان، حزب‌الله آن را با یک پهپاد بمب‌گذاری شده منهدم کرده بود، منتشر کردند.

برچسب ها: ارتش اشغالگران ، نظامیان اسرائیلی ، کمبود نیرو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

ترامپ دوباره زیر میز زد

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

زیر پرچم مولا علی

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

تهران تا کربلا یک راه، یک پیام

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

باز آی و بر چشمم نشین

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

قطره و دریا

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

قصاص و زندان مجازات مرد و زن خیانتکار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار