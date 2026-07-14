هشدار رسانه عبری درباره فروپاشی ساختار ذخیره ارتش اشغالگر

جوان آنلاین: رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی امروز سهشنبه در گزارشی اعتراف کرد که ارتش این رژیم در حال حاضر فاقد تعداد کافی تانک عملیاتی است چراکه بسیاری از آنها در جنگ لبنان آسیب دیدهاند یا از رده خارج شدهاند و نیاز به تعمیرات طولانی مدت دارند، در نتیجه هر گردان اکنون مجبور است به تعداد کمتری تانک بسنده کند.
به گزارش ایسنا، این رسانه عبری در ادامه با هشدار نسبت به فروپاشی سیستم ذخیره، اعلام کرد: «وضعیت داخلی ارتش به این شکل است، تیپها و گردانهای ما خالی هستند، به تعداد کافی تانک وجود ندارد و نرخ ثبتنام با واقعیت مطابقت ندارد، این یک فریب است.»
رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نیز گزارش داد، در روزهای اخیر یک تیپ زرهی از نیروهای ذخیره به یک بخش عملیاتی کلیدی در منطقه امنیتی در امتداد مرز لبنان اعزام شد اما در حالی که عموم مردم و تصمیمگیرندگان درباره «تیپها» و «لشکرها» در لبنان خبرهایی را میشنوند، در عمل اظهارات فرماندهان و سربازها کاملا متفاوت است، روایت آنها درباره تیپهای کاملی نیست و کاملا با این مساله فاصله دارد، این وضعیت برای هیچ نیروی ذخیرهای تعجبآور نخواهد بود اما این تصویری است که فرماندهان میدانی ارائه میکنند.
این رسانه رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد، در گذشته یک گروهان از تانکهای نیروهای ذخیره شامل ۱۰ تا ۱۲ خدمه تانک بود اما امروز ارتش اسرائیل تعداد کافی تانک عملیاتی ندارد، چراکه بسیاری از آنها در جریان نبردهای جنوب لبنان آسیب دیده و اکنون غیرقابل استفاده هستند و نیاز به تعمیرات اساسی گسترده دارند، در نتیجه اکنون هر گروهان مجبور است با تانکهای کمتری فعالیت کند.
رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه شرح داد، از آنجایی که تعداد تانکهای قابل استفاده در هر گروهان کاهش یافته، ارتش از همان ابتدا همه اعضای گروهان را برای ذخیره نیرو فرا نمیخواند و به این شکل نرخ ثبت نام خود را "بهبود" میدهد، چراکه این نرخ بر اساس تعداد افراد فراخوانده شدهای که واقعا برای خدمت حاضر میشوند، محاسبه میشود. اگر در ابتدا افراد کمتری فراخوانده شوند، نرخها برای افکار عمومی نسبتا بالا به نظر میرسند، در حالی که واقعیت پیچیدهتر است، حتی کسانی که به عنوان "ملحق شده به ارتش" دستهبندی میشوند، لزوما برای کل مدت خدمت خود حاضر نمیشوند. بسیاری از آنها به دلیل شرایط مختلف فقط در بخشی از ماموریت عملیاتی شرکت میکنند. بنابراین، حتی یگانهایی با نرخ ثبت نام ۵۰ تا ۷۰ درصد در واقع در هر زمانی به شدت کمبود نیرو دارند.
این رسانه رژیم صهیونیستی به نقل از یکی از فرماندهان ذخیره ارتش این رژیم اعلام کرد، یگانهای ذخیره امروز خالی هستند، گردان یک گردان کامل نیست و گروهان هم یک گروهان واقعی نیست. مردم و تصمیمگیرندگان درباره تیپهای کامل در لبنان چیزهایی میشنوند اما واقعیت این است که نیرویی بسیار کوچکتر با جنگندهها، تانکها و خودروهای بسیار کمتری وجود دارد، در واقع بخشهایی از سیستم ذخیره در حالت فروپاشی قرار گرفتهاند، واحدهایی در شرایط بهتر یا بدتر وجود دارند و همه تمام تلاش خود را میکنند اما ادامه کار در این وضعیت دشوار است.
این رسانه عبری در ادامه مثال دیگری از میدان درگیری آورد و اعلام کرد، به تازگی یک گروهان ذخیره ماموریت عملیاتی خود را در لبنان به پایان رساند در حالی که تنها یک افسر از آن باقی مانده بود، فرمانده گروهان برکنار شد و اکنون هیچ معاون فرماندهی وجود ندارد بنابراین یکی از سربازهای گروهان به این سمت منصوب شد، همینطور تنها یک فرمانده دسته با درجه افسری وجود دارد و فرماندهان دستههای باقیمانده سربازانی هستند که وظایف افسری را انجام میدهند، هیچ سلسله مراتب فرماندهی در گروهان وجود ندارد، این گروهان همانند یک هیات مدیره اداره میشود.
همچنین سایر رسانههای عبری امروز تصویری از یک خودروی نظامی که در طول جنگ در داخل پایگاهی در مرز با لبنان، حزبالله آن را با یک پهپاد بمبگذاری شده منهدم کرده بود، منتشر کردند.