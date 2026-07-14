جوان آنلاین: بر اساس اعلام سفارت ایران در ابوظبی، تاکنون ۱۴ نفر از این هموطنان با کشتی «آریا» از طریق بندر بستک وارد کشور شدهاند. همچنین با پیگیری بخش کنسولی سفارت و پس از دریافت مدارک لازم و صدور برگه عبور، ۱۱ نفر دیگر نیز طی روزهای جمعه ۱۹ تیر و دوشنبه ۲۲ تیر از طریق پروازهای دبی ـ مشهد به میهن اسلامی بازگشتند.
به گزارش ایسنا، این ۵۵ ماهیگیر که عمدتاً از استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان هستند، در پی شرایط خاص منطقه و اختلال در سامانههای ردیابی، طی ماههای اسفند و فروردین توسط گارد ساحلی امارات بازداشت و بیش از دو ماه را در بازداشتگاه سویحان و زندانهای رأسالخیمه و شارجه سپری کرده بودند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی اعلام کرد که از زمان اطلاع از وضعیت این افراد، موضوع آزادی و بازگشت آنان را بهصورت روزانه از طریق مراجع ذیربط اماراتی پیگیری کرده و در همین راستا برای ۴۴ نفر از آنان نیز بلیط بازگشت به کشور تهیه شده است.
این اقدام در چارچوب تلاشهای مستمر وزارت امور خارجه و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای حمایت کنسولی از اتباع ایرانی و تسهیل بازگشت هموطنان به میهن انجام شده است.