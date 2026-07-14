اتحادیه اروپا ۹۰۰ میلیون یورو برای بازسازی نوار غزه اختصاص داد

جوان آنلاین: کنفرانس بینالمللی بازسازی نوار غزه با حمایت اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد و در پایان آن، کشورهای اروپایی متعهد شدند حدود ۹۰۰ میلیون یورو (یک میلیارد دلار) برای بازسازی این منطقه اختصاص دهند.
بر اساس این گزارش، این منابع مالی در مرحله نخست برای بازسازی زیرساختهای حیاتی از جمله شبکه آب و فاضلاب، احیای نظام سلامت و تامین امنیت غذایی ساکنان غزه هزینه خواهد شد. همچنین ابتکار موسوم به «تیم غزه» مسئول هماهنگی روند بازسازی این باریکه خواهد بود.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد ادامه حمایتهای این اتحادیه از تشکیلات خودگردان فلسطین به اجرای اصلاحات در این نهاد وابسته خواهد بود.
بر پایه برآورد سازمان ملل متحد که در ماه مه (اردیبهشت) منتشر شد، بازسازی و احیای نوار غزه به حدود ۷۱.۴ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد.
این گزارش نشان میدهد ۳۷۱ هزار و ۸۸۸ واحد مسکونی، معادل حدود سهچهارم کل خانههای غزه، در جریان جنگ آسیب دیدهاند که ۸۵ درصد آنها به طور کامل ویران شده است.
سازمان ملل همچنین اعلام کرده است بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار فلسطینی، معادل بیش از ۹۰ درصد جمعیت غزه، در جریان جنگ آواره شدهاند و بسیاری از آنها چندین بار محل زندگی خود را تغییر دادهاند. بر اساس این گزارش، تاکنون بیش از ۷۱ هزار فلسطینی از آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ جان باختهاند که شمار زیادی از آنها زنان و کودکان بودهاند. همچنین حدود ۴۵۰ نفر نیز در فاصله اعلام آتشبس تا اواسط ژانویه ۲۰۲۶ کشته شدهاند.
بر اساس این گزارش، هیاتی فنی با عنوان «هیأت صلح» به ریاست نیکلای ملادنوف، دیپلمات بلغارستانی، برای اداره امور غیرنظامی غزه تشکیل شده است.
دویچهوله همچنین یادآور شد کمیسیون تحقیق سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴)، اسرائیل را به ارتکاب نسلکشی علیه فلسطینیان در غزه متهم کرده و پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی درباره اتهام نسلکشی همچنان در دیوان بینالمللی دادگستری در دست بررسی است.