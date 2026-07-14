جوان آنلاین: لین جیان در نشست خبری امروز(سهشنبه) دستگاه دیپلماسی چین به محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا واکنش نشان داد و گفت: بازگرداندن کشتیرانی عادی و ایمن در تنگه هرمز در اسرع وقت، خواسته مشترک جامعه بینالمللی است.
وی افزود: همه طرفهای مرتبط باید با یکدیگر به تفاهم برسند و مسائل را بهدرستی حلوفصل کنند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که آمریکا طی روزهای گذشته جنوب ایران مورد حمله قرار داده است. همچنین، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، دستور ازسرگیری محاصره دریایی ایران در تنگه هرمز را صادر کرد.
شبکه سیانبیسی نیز گزارش داد که ترامپ، اعمال تعرفه ۲۰ درصدی بر کشتیهای عبوری از این آبراه مهم انرژی جهان را مطرح کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در ادامه اظهاراتش تاکید کرد که پکن نسبت به بازگشت درگیریهای نظامی در منطقه خلیج فارس «نگرانی عمیق» دارد و از همه طرفهای ذیربط خواست به مطالبه قوی جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای حفظ صلح و ثبات توجه کنند، خویشتنداری و عقلانیت نشان دهند، آتشبس بهدستآمده را حفظ کنند و از شعلهور شدن دوباره درگیریها جلوگیری کنند.
وی افزود که طرفها نباید اجازه دهند این درگیری تشدید شده و به غیرنظامیان بیگناه آسیب برساند و باید حقوق و منافع مشروع کشورهای ساحلی تنگه هرمز را محترم بشمارند
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت: پکن آماده است به تلاشهای مستمر خود برای کاهش تنش و کمک به ثبات اوضاع در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس ادامه دهد.