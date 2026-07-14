کد خبر: 1368696
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

نگرانی عمیق پکن از جنگ‌افروزی جدید ترامپ در تنگه هرمز

نگرانی عمیق پکن از جنگ‌افروزی جدید ترامپ در تنگه هرمز سخنگوی وزارت امور خارجه چین پس از دستور «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا برای ازسرگیری محاصره دریایی ایران در تنگه هرمز ابراز «نگرانی عمیق» کرد و خواستار خویشتنداری طرف‌ها و حفظ آتش‌بس شد.

جوان آنلاین: لین جیان در نشست خبری امروز(سه‌شنبه) دستگاه دیپلماسی چین به محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا واکنش نشان داد و گفت: بازگرداندن کشتیرانی عادی و ایمن در تنگه هرمز در اسرع وقت، خواسته مشترک جامعه بین‌المللی است.

وی افزود: همه طرف‌های مرتبط باید با یکدیگر به تفاهم برسند و مسائل را به‌درستی حل‌وفصل کنند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که آمریکا طی روزهای گذشته جنوب ایران مورد حمله قرار داده است. همچنین، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، دستور ازسرگیری محاصره دریایی ایران در تنگه هرمز را صادر کرد.

شبکه سی‌ان‌بی‌سی نیز گزارش داد که ترامپ، اعمال تعرفه ۲۰ درصدی بر کشتی‌های عبوری از این آبراه مهم انرژی جهان را مطرح کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در ادامه اظهاراتش تاکید کرد که پکن نسبت به بازگشت درگیری‌های نظامی در منطقه خلیج فارس «نگرانی عمیق» دارد و از همه طرف‌های ذی‌ربط خواست به مطالبه قوی جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای حفظ صلح و ثبات توجه کنند، خویشتنداری و عقلانیت نشان دهند، آتش‌بس به‌دست‌آمده را حفظ کنند و از شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌ها جلوگیری کنند.

وی افزود که طرف‌ها نباید اجازه دهند این درگیری تشدید شده و به غیرنظامیان بی‌گناه آسیب برساند و باید حقوق و منافع مشروع کشورهای ساحلی تنگه هرمز را محترم بشمارند

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت: پکن آماده است به تلاش‌های مستمر خود برای کاهش تنش و کمک به ثبات اوضاع در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس ادامه دهد.

برچسب ها: پکن ، چین ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

ترامپ دوباره زیر میز زد

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

زیر پرچم مولا علی

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

تهران تا کربلا یک راه، یک پیام

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

باز آی و بر چشمم نشین

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

قطره و دریا

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

قصاص و زندان مجازات مرد و زن خیانتکار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار