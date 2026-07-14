جوان آنلاین: لین جیان در نشست خبری امروز (سهشنبه) اظهار داشت که مقامهای اداره امور اروپای وزارت خارجه چین بهطور جداگانه نمایندگان سفارتخانههای استونی، آلمان، لتونی، لیتوانی و رومانی و هیات اتحادیه اروپا در چین را احضار کرده و اعتراض رسمی خود را اعلام کردهاند.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه این کشورهای اروپایی اخیرا به همراه آمریکا و فیلیپین بیانیهای موسوم به گرامیداشت دهمین سالگرد «رای داوری دریای جنوبی چین» منتشر کردهاند و اتحادیه اروپا نیز بیانیهای مشابه صادر کرده، افزود: این بیانیهها واقعیتها را تحریف کرده، بهطور مغرضانه چین را تخریب کردهاند و پکن بهشدت از این اقدام ناراضی بوده و قاطعانه با آن مخالف است.
سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به بیانیهای روز یکشنبه (۲۱ تیر) از سوی کشورهایی از جمله استونی، آلمان، لتونی، لیتوانی و رومانی در همراهی با آمریکا و فیلیپین منتشر شد، گفت: حاکمیت پکن بر جزایر دریای جنوبی چین و حقوق و منافع مرتبط با آن، در طول تاریخ شکل گرفته و دارای شواهد تاریخی و حقوقی گسترده است.
وی تاکید کرد که موضع پکن درباره پرونده موسوم به «داوری دریای جنوبی چین» همواره روشن، ثابت و قاطع بوده است.
به گفته لین، «دادگاه داوری» تشکیلشده در این پرونده با اهداف سیاسی ایجاد شده و فاقد اعتبار و بیطرفی بوده است.
لین ادامه داد که این روند داوری اصول بنیادین حقوق بینالملل را نقض کرده و صرفاً اقدامی سیاسی از سوی برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا برای مهار و فشار بر چین بوده است.
وی افزود: چین این رای را نمیپذیرد، آن را به رسمیت نمیشناسد و با هرگونه ادعا یا اقدامی که بر اساس آن مطرح شود، مخالف است.
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت: برخی کشورهای اروپایی در موضوعات مرتبط با حقوق بینالملل آشکارا استانداردهای دوگانه اعمال میکنند که این مساله تنها به اعتبار بینالمللی آنها آسیب میزند و به افزایش اعتماد متقابل میان چین و اروپا کمک نخواهد کرد.
لین با بیان اینکه اروپا طرف اختلافات دریای جنوبی چین نیست، گفت این کشورها جایگاهی برای اظهارنظر غیرمسئولانه درباره حاکمیت سرزمینی و حقوق دریایی مشروع چین در این منطقه ندارند.
وی از طرف اروپایی خواست در اظهارات و اقدامات خود محتاط باشد و از حمایت از «رای غیرقانونی» خودداری کند تا به روابط و همکاریهای چین و اروپا آسیب وارد نشود.