کد خبر: 1368693
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

چین نمایندگان اروپایی را احضار کرد/ انتقاد از استانداردهای دوگانه غرب در حقوق بین‌الملل

چین نمایندگان اروپایی را احضار کرد/ انتقاد از استانداردهای دوگانه غرب در حقوق بین‌الملل پکن با اشاره به احضار نمایندگان اروپایی به وزارت امور خارجه این کشور، هشدار داد: اروپا طرف اختلافات دریای جنوبی چین نیست و جایگاهی برای اظهارنظر غیرمسئولانه درباره حاکمیت سرزمینی و حقوق دریایی مشروع ما را ندارند.

جوان آنلاین: لین جیان در نشست خبری امروز (سه‌شنبه) اظهار داشت که مقام‌های اداره امور اروپای وزارت خارجه چین به‌طور جداگانه نمایندگان سفارتخانه‌های استونی، آلمان، لتونی، لیتوانی و رومانی و هیات اتحادیه اروپا در چین را احضار کرده و اعتراض رسمی خود را اعلام کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه این کشورهای اروپایی اخیرا به همراه آمریکا و فیلیپین بیانیه‌ای موسوم به گرامیداشت دهمین سالگرد «رای داوری دریای جنوبی چین» منتشر کرده‌اند و اتحادیه اروپا نیز بیانیه‌ای مشابه صادر کرده، افزود: این بیانیه‌ها واقعیت‌ها را تحریف کرده، به‌طور مغرضانه چین را تخریب کرده‌اند و پکن به‌شدت از این اقدام ناراضی بوده و قاطعانه با آن مخالف است.

سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به بیانیه‌ای روز یکشنبه (۲۱ تیر) از سوی کشورهایی از جمله استونی، آلمان، لتونی، لیتوانی و رومانی در همراهی با آمریکا و فیلیپین منتشر شد، گفت: حاکمیت پکن بر جزایر دریای جنوبی چین و حقوق و منافع مرتبط با آن، در طول تاریخ شکل گرفته و دارای شواهد تاریخی و حقوقی گسترده است.

وی تاکید کرد که موضع پکن درباره پرونده موسوم به «داوری دریای جنوبی چین» همواره روشن، ثابت و قاطع بوده است.

به گفته لین، «دادگاه داوری» تشکیل‌شده در این پرونده با اهداف سیاسی ایجاد شده و فاقد اعتبار و بی‌طرفی بوده است.

لین ادامه داد که این روند داوری اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض کرده و صرفاً اقدامی سیاسی از سوی برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا برای مهار و فشار بر چین بوده است.

وی افزود: چین این رای را نمی‌پذیرد، آن را به رسمیت نمی‌شناسد و با هرگونه ادعا یا اقدامی که بر اساس آن مطرح شود، مخالف است.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت: برخی کشورهای اروپایی در موضوعات مرتبط با حقوق بین‌الملل آشکارا استانداردهای دوگانه اعمال می‌کنند که این مساله تنها به اعتبار بین‌المللی آن‌ها آسیب می‌زند و به افزایش اعتماد متقابل میان چین و اروپا کمک نخواهد کرد.

لین با بیان اینکه اروپا طرف اختلافات دریای جنوبی چین نیست، گفت این کشورها جایگاهی برای اظهارنظر غیرمسئولانه درباره حاکمیت سرزمینی و حقوق دریایی مشروع چین در این منطقه ندارند.

وی از طرف اروپایی خواست در اظهارات و اقدامات خود محتاط باشد و از حمایت از «رای غیرقانونی» خودداری کند تا به روابط و همکاری‌های چین و اروپا آسیب وارد نشود.

برچسب ها: وزارت خارجه چین ، اروپا ، حقوق بین الملل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

ترامپ دوباره زیر میز زد

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

زیر پرچم مولا علی

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

تهران تا کربلا یک راه، یک پیام

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

باز آی و بر چشمم نشین

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

قطره و دریا

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

قصاص و زندان مجازات مرد و زن خیانتکار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار