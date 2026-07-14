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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴
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تلاش نتانیاهو برای تداوم حفاظت از خانواده‌اش تا ۵ سال پس از پایان نخست‌وزیری

تلاش نتانیاهو برای تداوم حفاظت از خانواده‌اش تا ۵ سال پس از پایان نخست‌وزیری نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طرحی را مدنظر دارد که بر اساس آن، همسر و فرزندانش تا ۵ سال پس از خروج وی از قدرت، مانند گذشته تحت حفاظت امنیتی باشند. در حال حاضر آنها فراتر از قانون، خدمات امنیتی دریافت می‌کنند.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» فاش کرد که «بنیامین نتانیاهو» در حال پیشبرد طرحی است که بر اساس آن، همسر و فرزندانش حتی در صورت شکست در انتخابات و خروج از قدرت، به مدت ۵ سال همچنان تحت حفاظت سرویس امنیت داخلی این رژیم (شاباک) قرار داشته باشند. این درخواست قرار است برای بررسی و تصویب به کمیته وزیران در امور شاباک ارائه شود.

بر اساس این طرح، حفاظت امنیتی از اعضای خانواده نتانیاهو برای دوره‌ای نسبتاً طولانی تمدید خواهد شد، بدون آنکه ادامه این حفاظت به ارزیابی‌های بعدی درباره میزان تهدیدهای امنیتی علیه آنان وابسته باشد.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت که هدف از این اقدام، تضمین ادامه خدمات امنیتی به «سارا نتانیاهو» همسر نخست‌وزیر و دو فرزندش «یائیر» و «آونر» در صورتی است که نتانیاهو در انتخابات شکست بخورد و خانواده وی دیگر بر اساس قانون مشمول حفاظت ویژه مقامات نباشند.

بر اساس این گزارش، کمیته وزیران در امور شاباک که ریاست آن را خود نتانیاهو بر عهده دارد، قرار بود این درخواست را بررسی کند، اما نشست آن تا زمان دریافت ارزیابی‌های امنیتی به تعویق افتاده است.

هاآرتص افزود که همسر و فرزندان نتانیاهو هم‌اکنون به عنوان افراد «در معرض تهدید» طبقه‌بندی شده و تحت حفاظت نزدیک شاباک قرار دارند؛ در حالی که این حفاظت پس از آغاز جنگ غزه تشدید شده است.

با این حال، طرح جدید خواستار آن است که این حفاظت برای چندین سال ادامه یابد، حتی اگر در آینده ارزیابی‌های امنیتی، ضرورت تداوم آن را تأیید نکند.

طبق قانون رژیم صهیونیستی، کمیته وزیران در امور شاباک متشکل از نخست‌وزیر و وزیران دادگستری، جنگ، امنیت داخلی و آموزش است و اختیار تصمیم‌گیری درباره حفاظت از شخصیت‌های سیاسی را بر عهده دارد. همچنین مصوبات این کمیته از اعتبار حقوقی مصوبات کابینه این رژیم برخوردار بوده و قابل اعتراض در کابینه نیست.

شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که مسئول اداره این کمیته است، در واکنش به گزارش هاآرتص اعلام کرد که درباره نشست‌های محرمانه اظهارنظر نمی‌کند و حاضر نیست جزئیات مربوط به این گزارش را تأیید یا رد کند.

در همین حال، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که بررسی طرح گسترش حفاظت امنیتی از نخست‌وزیران سابق و اعضای خانواده آنها در کمیته وزیران به تعویق افتاده است.

این شبکه افزود که نتانیاهو در قالب این طرح، به دنبال آن است که اعضای خانواده نخست‌وزیران سابق نیز برای سال‌ها پس از پایان مسئولیت آنان تحت پوشش امنیتی باقی بمانند.

بر اساس این گزارش، شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نسبت به یکی از بندهای این طرح ملاحظات امنیتی مطرح کرده و همین موضوع موجب به تعویق افتادن بررسی آن شده است.

پیش از این نیز مسئولیت حفاظت از خانواده نتانیاهو بر عهده یگان «مَگِن» وابسته به دفتر نخست‌وزیری و تحت نظارت شاباک بود، اما در مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۲) کمیته وزیران در امور شاباک با استناد به افزایش تهدیدهای امنیتی علیه خانواده نتانیاهو، مسئولیت حفاظت از آنان را مستقیماً به شاباک واگذار کرد. وی در آن زمان به دلیل تعارض منافع در بررسی این موضوع مشارکت نکرده بود.

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، حفاظت
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