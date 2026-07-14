کد خبر: 1368690
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

درخواست قانونگذاران آمریکایی برای افشای نتایج تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب

درخواست قانونگذاران آمریکایی برای افشای نتایج تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب سناتورهای دموکرات آمریکا از دولت ترامپ خواستند تا ظرف هفته آینده یافته‌های تحقیقات ارتش ایالات متحده در مورد حمله به یک مدرسه دخترانه در ایران در روز اول جنگ در 9 اسفند 1404 را افشا کند.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز برای اولین بار در 5 مارس گزارش داد که تحقیقات اولیه و داخلی ارتش ایالات متحده نشان می‌دهد که نیروهای آمریکایی مسئول حمله مرگبار ۲۸ فوریه به مدرسه‌ای دخترانه در شهر میناب، واقع در جنوب ایران بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، اکنون یک گروه متشکل از بیش از ۲۰ قانونگذار آمریکایی، از جمله جک رید، عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنا به رهبری کریستن گیلیبرند در نامه‌ای از ارتش ایالات متحده درخواست کردند تا تحقیقات خود را نهایی کند، کنگره را در جریان قرار دهد و طرحی را برای اطمینان از عدم تکرار چنین اشتباهی ارائه کند.

بنابر گزارش رویترز، در نامه آنها آمده است: هیچ توجیهی برای خودداری از ارائه گزارش غیرمحرمانه از آنچه اتفاق افتاده و وزارت دفاع برای جلوگیری از تکرار آن چه می‌کند، وجود ندارد.

یک مقام پنتاگون در پاسخ به درخواست رویترز گفت: تحقیقات در حال انجام است. ما در حال حاضر هیچ به‌روزرسانی جدیدی برای اعلام نداریم.

در نامه قانونگذاران با اشاره به این حمله که به کشته شدن بیش از ۱۷۵ کودک و معلم منجر شده، آمده است که این حمله، بزرگترین حادثه تلفات غیرنظامی ارتش ایالات متحده از سال ۱۹۹۱ است، زمانی که به اشتباه یک پناهگاه در عراق را بمباران کرد و بیش از ۴۰۰ غیرنظامی را کشت.

رویترز به نقل از منابع آگاه پیش از این گزارش داده است که به نظر می‌رسد، مقامات آمریکایی مسئول تعیین اهداف حملات از اطلاعات قدیمی استفاده کرده‌اند.

برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) که هدایت تلاش‌های جنگی را بر عهده دارد، در ماه مه مدعی شد که تحقیقات با توجه به اینکه مدرسه در یک پایگاه فعال موشک‌های کروز ایران قرار داشته، «پیچیده» بوده است.

با این حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد اینکه آیا ارتش ایالات متحده با توجه به میزان فعالیت‌های نظامی در آغاز جنگ، هرگز به این مساله پی خواهد برد که چه اتفاقی افتاده، ابراز تردید کرد.

ترامپ در ۲۴ ژوئن ادعا کرد: کسی گفت که موشک ما بوده، شاید موشک ما نبوده اما من چیزی ندیده‌ام که مرا به این باور برساند که موشک ما بوده است. فکر نمی‌کنم کار ما بوده باشد.

در عین حال، قانون‌گذاران دموکرات در این نامه از کوپر و پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده می‌خواهند که نسخه‌ای غیرمحرمانه از یافته‌ها را به کنگره و عموم مردم آمریکا ارائه دهند. آن‌ها همچنین خواستار یک طرح پیشگیری و اصلاحی هستند که «اقدامات خاصی را که وزارت‌خانه برای اطمینان از عدم تکرار این اتفاق انجام خواهد داد، مشخص کند.»

همچنین در این نامه آمده است که «ارتش ایالات متحده تعهد قانونی و اخلاقی دارد که تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهد.»

آنها تاکید کردند: زمانی که یک حمله ایالات متحده باعث کشته شدن غیرنظامیان می‌شود، وزارت‌خانه به کنگره، مردم آمریکا و خانواده‌های قربانیان، شرح روشنی از آنچه اتفاق افتاده و یک طرح معتبر برای جلوگیری از شکست‌های آینده بدهکار است.

برچسب ها: سناتورهای آمریکایی ، مدرسه میناب ، تجاوز نظامی آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

اعلام تمهیدات ترافیکی و سامانه‌های هوشمند مشهد برای تسهیل حضور زائران در مراسم بدرقه رهبر شهید

صدور گذرنامه‌های زیارتی از مرز ۳۵۰ هزار جلد گذشت

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

روسیه: موجودیت‌مان تهدید شود از سلاح اتمی استفاده می‌کنیم 

مجلس ختم رهبر شهید انقلاب از طرف رهبر انقلاب فردا در قم

مصافی دینی و انسانی با پروژه حذف یک ملت 

خوش به حال خاک مشهد که قرار است شما را در آغوش بگیرد

مشهد در التهاب عشق؛ خیابان امام رضا (ع) در سوگِ «آقای شهید ایران»

نقشه شیاطین اروپایی در بیروت 

قیمت طلا و سکه امروز؛ ۱۸ تیر ماه

گزارش تسنیم از دلایل سفر هیئت قطری به ایران

از محراب کوفه تا بیت رهبری شهادت و فروپاشی روایت‌های جعلی 

مسیر نهایی تشییع رهبر شهید در مشهد تعیین شد

«عبور صفر» از کریدور امریکایی هرمز 

فناوری به مهار ناترازی انرژی می‌آید

ترامپ در وحشت انتقام 

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد آغاز شد

محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب نزدیک روضه منوره است

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

در مأمن خورشید

اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس

مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با ۱۰ موشک بالستیک درهم کوبیده شد

رونق تولید از میدان مردم می‌گذرد

امریکا آتش‌بس را شکست ایران پاسخ قاطع داد

قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

ترامپ دوباره زیر میز زد

فروش ارز اربعین از ۲۰ تیر آغاز می‌شود

بیگانگان هیچ سهمی در این سرزمین و تنگه هرمز ندارند

اگر آمریکا بخواهد تعهداتش را کنار بگذارد، ایران نیز تعهدات خود را کنارمی گذارد

زیر پرچم مولا علی

نشانه‌های استیصال یک ابرقدرت شکست‌خورده 

تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب اعلامیه خونخواهی این مجاهد نستوه بود

ترامپ: سوریه می‌تواند در ارتباط با حزب الله لبنان به ما کمک کند

پول بادآورده جنگ ایران برای غول‌های نفتی آمریکا، در گلوی کاخ سفید گیر کرد

استقبال سردار قاآنی از پیکر رهبر شهید ایران در فرودگاه مشهد

سلام مشهد به آقای شهید ایران/ شهر خورشید در سوگ قائد امت زانو زد

رسانه‌های صهیونیستی ناگزیر به اعتراف شدند؛ نجف و کربلا در سیطره دریایی از عزاداران سیاهپوش

تهران تا کربلا یک راه، یک پیام

پایان یک بدرقه تاریخی؛ پیکر قائد شهید در حرم امام رضا(ع) آرام گرفت

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

باز آی و بر چشمم نشین

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

‌مداخله جنگی امارات علیه ایران مستند شد

قدردانی پزشکیان از حضور سران کشور‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

شعر وسیله‌ای برای رشد زبان، تخیل و عواطف کودک است

قطره و دریا

سنگ تمام کشاورزان  در جنگ اقتصادی

قصاص و زندان مجازات مرد و زن خیانتکار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
امنیت کشور بزرگ‌ترین دغدغه او بود
غبار معاصرت بر چهره رهبر مظلوم مقتدر
مشت‌های گره‌کرده، دل‌های هم‌عهد
اولین تصویر از مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم و عکس
تلگرام عرفات را نوشتم: «دریایی از خون و ۲۰ هزارکشته و زخمی...»
۵۰ خصلت از آداب و سنن رسول اکرم(ص)/ سرمشق‌های نیکو
داستان فرصتی که در جام‌جهانی از دست رفت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار