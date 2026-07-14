در پی قتل یک جوان مهاجر کلمبیایی در نتیجه شلیک ماموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده(ICE) که چهارمین مورد از این دست در سال جاری بشمار می‌رود، وزارت امنیت داخلی با توجیه آن، دلیل این اقدام را نگرانی های امنیتی اعلام کرد.

جوان آنلاین: وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ۱۲ ساعت پس از کشته شدن یک جوان در ایالت «مین» به دست نیروهای اداره مهاجرت و گمرک(ICE)، بالاخره سکوت را شکست و گفت که مامور به دلیل نگرانی از امنیت عمومی شلیک کرده است.

به گزارش ایرنا، جسد این قربانی که جوانی ۲۶ ساله به نام خوان سباستین گوئررو اهل کلمبیا بوده است، اندکی بعد توسط یکی از همسایگان شناسایی شد.

وزارت امنیت داخلی دلیل شلیک به سمت این جوان و قتل او را در بیانیه‌ای اینگونه اعلام کرده است: قربانی «سعی در فرار از صحنه داشت».

فرد قربانی که یک کودک ۳ ساله نیز دارد، صبح قبل از وقوع این حادثه مرگبار در مسیر رفتن به محل کارش بوده است.

واشنگتن پست نیز با پوشش خبر کشته شدن این مهاجر کلمبیایی تبار نوشت: پس از اقدام به شلیک یک مامور اداره مهاجرت و گمرک، دادستان کل ایالت مین تحقیقاتی را آغاز کرده و همزمان واکنش‌ها به سیاست های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده شدت یافته است.

دفتر آرون فری دادستان کل ایالت مین اعلام کرد که گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد یک مامور اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده، مردی را که سعی داشت حین عملیات اجرای قوانین مهاجرتی با وسیله نقلیه خود فرار کند، هدف گلوله قرار داده است.

جانت میلز فرماندار دموکرات ایالت مین در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در جریان تیراندازی قرار گرفته است و مقامات فدرال و ایالتی در تلاش برای مشخص کردن دلایل وقوع این ماجرا هستند.

براساس گزارش واشنگتن پست، ماموران اداره مهاجرت و گمرک در هفته‌های اخیر اجرای قوانین مهاجرت را افزایش داده و هدفشان دستگیری روزانه ۲ هزار مهاجر است.

چلی پینگری نماینده دموکرات ایالت مین در واکنش به قتل این مهاجر، در ویدئویی اعلام کرد که از گزارش های مربوط به دخالت ماموران اداره مهاجرت و گمرک «به شدت آشفته و خشمگین» است.

وی افزود که برای انتشار جزئیات بیشتر در مورد این حادثه، از جمله اینکه آیا افسران روی لباس خود دوربین داشته اند یا خیر پیگیر خواهد بود.

وزارت امنیت داخلی و اداره مهاجرت و گمرک تاکنون به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. هرچند سخنگوی اف بی آی نیز تائید کرده است که ماموران این نهاد فدرال در محل حادثه حاضر شدند اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

تیراندازی مرگبار به جوان۲۶ ساله کلمبیایی چند روز پس از قتل یک مهاجر مکزیکی در هیوستون صورت می‌گیرد.

وزارت امنیت داخلی در توجیه قتل این جوان مکزیکی اعلام کرد که مقتول پیش از شلیک ماموران از خودروی خود به عنوان سلاح استفاده کرد و به وسیله نقلیه ماموران کوبید؛ مشابه توضیحاتی که این وزارتخانه درباره حوادث مرگبار قبلی ارائه کرده بود.

سی ان ان در خبری جداگانه خاطرنشان کرده است که در سال جاری میلادی چهار نفر به دست ماموران مهاجرتی در آمریکا به قتل رسیده اند؛ رنه گود و الکس پرتی در مینه سوتا دو نفری بودند که در ماه ژانویه (دی ماه) و در اعتراض به سرکوب مهاجرتی به دست ماموران اداره مهاجرت و گمرک به قتل رسیدند.

واشنگتن پست نیز یادآور شده است که ترامپ از زمان آغاز به کار دولت دوم خود، سیاست اخراج گسترده مهاجران (سالانه یک میلیون مهاجر) را در پیش گرفت و تاکنون تلاش کرده است که مهاجران بدون مدارک قانونی را مجرم و مایه هدر رفتن جوامع ایالات متحده به تصویر بکشد.

هرچند دولت دوم وی پس از عملیات تنش زای ماموران مهاجرت و گمرک در سطح خیابان در طول اولین سال ریاست جمهوری و کشته شدن دو شهروند آمریکایی توسط ماموران فدرال در مینیاپولیس، اجرای قوانین را به طور محسوس کاهش داد.