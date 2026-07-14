کد خبر: 1368686
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
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انتقاد صنعا از خالی بودن کرسی یمن در سازمان ملل در سایه تجاوز عربستان

انتقاد صنعا از خالی بودن کرسی یمن در سازمان ملل در سایه تجاوز عربستان وزارت خارجه یمن در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه کرسی یمن در سازمان ملل را خالی می‌داند، اعلام کرد که در حال انجام ارتباطات بین‌المللی گسترده در مورد تجاوز سعودی است.

جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن در بیانیه روز دوشنبه خود اعلام کرد که کرسی یمن در سازمان ملل را خالی می‌داند و هر فرد کلاهبرداری که خود را در آن جای کرسی بزند، هیچ ارزش قانونی ندارد.

به گزارش ایسنا، این وزارتخانه در ادامه تاکید کرد این اقدام مبتنی بر مشروعیتی باطل است که در هتل‌های ریاض تصویب شده اما هیچ مشروعیت قانونی ندارد.

وزارت خارجه یمن همچنین تاکید کرد که عربستان مسؤولیت کامل مداخله در یمن، تجاوز و محاصره علیه این کشور را که از بیش از یک دهه  ادامه دارد، بر عهده دارد.

به گزارش شبکه خبری المسیره یمن، «عبدالواحد ابو راس» معاون وزیر خارجه یمن نیز نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت دربارهه حمله عربستان به فرودگاه بین‌المللی صنعا ارسال کرد که برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به یمن و وزرای امور خارجه کشورهای عربی نیز ارسال شد.

ابو راس در این نامه تاکید کرد: حمله عربستان به فرودگاه صنعا ادامه تجاوزات مستمر آن به یمن است که با هدف قرار دادن همین فرودگاه در مارس ۲۰۱۵ آغاز شد.

معاون وزیر خارجه یمن در ادامه به تعلل و کوتاهی عربستان در اجرای نقشه راه ترسیم شده با میانجیگری عمان و امتناع ریاض از بازگشایی فرودگاه بین‌المللی صنعا و حل سایر مسائل انسانی و عمل به الزامات صلح اشاره کرد و رژیم سعودی را مسؤول کامل تجاوز و پیامدهای آن دانست و بر اجتناب‌ناپذیری پاسخ و لغو محاصره اعمال شده بر فرودگاه بین‌المللی صنعاء تاکید کرد.

برچسب ها: یمن ، سازمان ملل ، عربستان
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