به سفارش ترامپ، خواهر لیندسی گراهام جای برادرش را در سنا گرفت

جوان آنلاین: در ادامه روند پر سابقه جانشینیهای موروثی در ساختار سیاسی ایالات متحده، دارلین گراهام نوردون، خواهر لیندسی گراهام، سناتور جنگطلب ضد ایرانی مُرده، روز دوشنبه به عنوان سناتور موقت کارولینای جنوبی منصوب شد تا دوره باقیمانده برادرش را تکمیل کند.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه واشنگتن پست، هنری مکمستر، فرماندار جمهوریخواه این ایالت، این انتصاب را ساعاتی پس از آن اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، علناً در شبکههای اجتماعی خواستار واگذاری این کرسی به خواهر گراهام شده بود. این مداخله آشکار رئیسجمهور آمریکا در روند انتصابات کنگره، نمونه دیگری از تداوم سیاستهای فامیلی و زد و بندهای سیاسی در هیئت حاکمه آمریکا محسوب میشود.
گراهام نوردون که هیچگاه در زندگی خود صاحب منصب دولتی انتخابی نبوده، از معدود معتمدین سیاسی برادرش به شمار میرفت که پس از مرگ والدینشان، سرپرستی او را بر عهده داشت. این چرخش قدرت از برادر به خواهر، مصداق آشکاری از حاکمیت مناسبات خویشاوندسالاری بر نهادهای به ظاهر دموکراتیک در آمریکاست.
لیندسی گراهام، سناتو ایرانستیز بدنام آمریکایی شامگاه شنبه در سن ۷۱ سالگی بر اثر پارگی آئورت مُرد. وی از چهرههای تندرو علیه جمهوری اسلامی ایران بود و همواره در صف مقدم تصویب تحریمهای ضدایرانی در کنگره آمریکا قرار داشت. گراهام یکی از چهرههای اصلی خارج از دولت ترامپ بود که رئیسجمهور آمریکا در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی، بهویژه درباره جنگ با ایران، با او مشورت میکرد. او در کنار گروهی از مشاوران، از تشدید فشار نظامی بر تهران حمایت میکرد.
این انتصاب در حالی صورت میگیرد که در یک قرن گذشته، نزدیک به ۴۰ زن در آمریکا صرفاً به دلیل نسبت خانوادگی، جانشین همسران متوفای خود در کنگره شدهاند. سناتور لیزا مورکوفسکی نیز سال ۲۰۰۲ از سوی پدرش به همین شیوه منصوب شد. این الگوی تکراری، پرده از ماهیت الیگارشی نظام سیاسی آمریکا برمیدارد که در آن مناصب حکومتی به مثابه میراث خانوادگی میان خویشاوندان دستبهدست میشود.
در واکنش به این انتصاب، چهرههایی چون نانسی میس، از نمایندگان جمهوریخواه که خود برای تصاحب این کرسی ابراز تمایل کرده، به سرعت از تصمیم ترامپ حمایت کردند.
طبق اعلام مقامات ایالتی، انتخابات ویژه برای تعیین نامزد نهایی حزب جمهوریخواه یازدهم اوت برگزار خواهد شد و گراهام نوردون تا ژانویه آینده به عنوان سناتور موقت کار میکند.