ایران با رشد تولید، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک ماند

جوان آنلاین: تازه‌ترین گزارش ماهانه این سازمان حاکی از آن است که ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۶ با افزایش تولید نفت خام، جایگاه خود را به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک حفظ کرده است.

به گزارش مهر، بر پایه آمار منتشرشده از سوی اوپک و با استناد به منابع ثانویه، مجموع تولید نفت کشورهای عضو این سازمان در ماه ژوئن به ۲۲ میلیون و ۲ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه مه، افزایشی معادل ۳ میلیون و ۵۱ هزار بشکه در روز را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، تولید نفت ایران در بازه یادشده با رشد ۱۵۵ هزار بشکه‌ای همراه بوده و از ۲ میلیون و ۲۸۶ هزار بشکه در روز در ماه مه، به ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار بشکه در روز در ژوئن رسیده است. در این میان، عربستان سعودی با تولید روزانه ۶ میلیون و ۸۴۷ هزار بشکه همچنان در صدر تولیدکنندگان اوپک قرار دارد.

همچنین تولید نفت کشورهای عضو ائتلاف اوپک‌پلاس در ماه ژوئن با افزایش ۲ میلیون و ۹۹۹ هزار بشکه‌ای، به ۳۶ میلیون و ۲۷۸ هزار بشکه در روز رسیده است.

گزارش ماهانه اوپک همچنین از کاهش قیمت نفت خام سنگین ایران خبر می‌دهد. بر این اساس، بهای هر بشکه نفت سنگین ایران در ژوئن نسبت به ماه پیش از آن، ۲۴ دلار و ۶۲ سنت کاهش یافت و به ۹۰ دلار و ۷۷ سنت رسید. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک نیز با افت ۲۴ دلار و ۸۰ سنتی، در سطح ۸۹ دلار و ۷۵ سنت برای هر بشکه قرار گرفت.

در بخش چشم‌انداز بازار جهانی نفت، اوپک برآورد پیشین خود از میزان تقاضا در سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر حفظ کرده است. بر اساس این پیش‌بینی، مصرف جهانی نفت در سال آینده میلادی به ۱۰۵ میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۵، افزایشی معادل ۷۸۰ هزار بشکه در روز را نشان می‌دهد.