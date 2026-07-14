تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به سوریه

نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به خاک سوریه، امروز نیز جنوب این کشور را هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: نیروهای رژیم صهیونیستی صبح امروز به روستای «البصالی» در ریف جنوبی قنیطره واقع در جنوب سوریه حمله کردند و وارد تعدادی از خانه های مردم شده و آن ها را بازرسی کردند.

به گزارش ایرنا، اخیرا نیز نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی با یورش به روستای «الصمدانیه» در ریف قنیطره واقع در جنوب سوریه، یک مرکز ایست بازرسی در آنجا ایجاد کردند.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.

همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگردهای متجاوز بوده است.