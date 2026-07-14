جوان آنلاین: رسانههای آمریکایی روز یکشنبه ۲۱ تیر خبر مرگ لیندسی گراهام سناتور جنگ طلب و تندرو جمهوریخواه آمریکا و از متحدان سیاسی دونالدترامپ رئیس جمهوری آمریکا، در سن ۷۱ سالگی را گزارش کردند.
به گزارش ایرنا، سلیمان احمد پژوهشگری و فعال انگلیسی در شبکه های اجتماعی در خصوص مرگ لیندسی گراهام به خبرنگار بین الملل ایرنا افزود: گراهام یک فرد متقلب بود؛ جنگی را نمیتوان پیدا کرد که رخ داده باشد و او از آن حمایت نکرده باشد.
احمد سلیمان در ادامه گفت: او از حامیان اصلی جنگ روسیه و اوکراین بود همچنین از حامیان جدی جنگ علیه ایران نیز بود. گراهام به عنوان یکی از حامیان سرسخت اسرائیل در جریان جنگ غزه و «نسلکشی فلسطینیها» به شمار می رفت. فقط کافی است به اتفاقاتی که پس از مرگ او در شبکههای اجتماعی رخ داده نگاه کنید؛ مردم او را به تمسخر گرفتهاند.
وی در ادامه افزود: تقریباً هیچ حامیای نداشت که برایش پیام تسلیت بفرستد، جز چند صهیونیست افراطی که معدودی از آن ها هم اینفلوئنسرهای صهیونیست آمریکایی بودند. جهان او را فردی شرور میبیند. میراث او چیست؟ جنگطلبی. ما نمیخواهیم جنگطلب باشیم؛ ما میخواهیم باعث صلح باشیم. گراهام نمونه کسی است که در حالیکه در برج عاج خود نشسته، دیگران را به جنگ میفرستد، اما خودش هرگز به جنگ نمیرود.
این فعال انگلیسی در پایان گفت: برای نمونه، بنیامین نتانیاهو مردم را به جنگ میفرستد، در حالی که پسر خودش در میامی زندگی میکند، کوکائین مصرف میکند، خوشگذرانی میکند و به کارهای دیگری مشغول است. این همان چیزی است که از اینگونه مقامات میبینیم؛ کسانی که جنگ را به راه میاندازند، خودشان هرگز در میدان جنگ حضور ندارند. گراهام نمونهای از همین الگو است.
گراهام سناتور جنگ طلب ضد ایرانی و دوست محبوب رژیم صهیونیستی، از چهرههای شناختهشده حزب جمهوریخواه و از نزدیکترین حامیان ترامپ در سنای آمریکا بود و در سالهای اخیر نقش فعالی در مباحث سیاست داخلی و خارجی این کشور به خصوص در راه اندازی جنگ در خاورمیانه ایفا کرده بود.